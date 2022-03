Não digamos Kiév

A invasão russa da Ucrânia assenta numa negação, por parte de Putin, da identidade ucraniana como cultura separada da russa.

Não é de hoje esta apropriação. Vale a pena ler o ensaio que o próprio Putin escreveu sobre isso, chamado (na tradução aprovada por ele) “On The Historical Unity of Russians and Ukrainians”. Ainda se consegue lê-lo no site oficial do Kremlin mas o acesso está agora a ser sabotado. Fica aqui o endereço para quem esteja a ler na edição em papel: http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181 .

Putin é um homem muito inteligente e tudo leva a crer que acredita naquilo que escreveu neste ensaio. É mais perigoso por causa disso. É mais fácil dizer que está maluco do que estar a ler o que vai na cabeça dele. Mas isso também é mais perigoso: não ler é sempre mais perigoso do que ler.

Imagine-se que um Putin espanhol se desse ao trabalho de escrever um ensaio histórico a dizer que Portugal é um prolongamento e uma emanação da Espanha e que, como tal, não faz sentido ser independente da Espanha.

Quando li Putin a dizer que o próprio nome da Ucrânia significa, em russo antigo, “periferia”, tive de ir à janela para descongelar o sangue.

Acredito nos pequenos gestos, até porque estão ao nosso alcance. Por exemplo, nós escrevemos e pronunciamos Kiev (a rimar com esqui-neve) seguindo a pronúncia russa. Os ucranianos dizem Kive (a rimar com tive).

Não poderíamos alterar o nome e a grafia da capital da Ucrânia para que seguisse a maneira como os ucranianos a pronunciam? Trata-se de um gesto de descolonização, feito por quem manda na língua portuguesa em Portugal, que somos nós.

Continuar a dizer Kiév, como faz o ex-colonizador que invadiu para poder voltar a colonizar a Ucrânia, é um desperdício.