Irão diz que está à procura de “soluções criativas” para restaurar acordo nuclear

Teerão afirma que a posição da Rússia “tem sido construtiva”, depois de Moscovo ter exigido garantias de que as sanções não afectariam as relações com o Irão.

O Irão fez saber esta segunda-feira que está à procura de “soluções criativas” de restaurar o acordo nuclear de 2015, depois de a Rússia ter dito que vinculará as sanções contra Moscovo pela invasão da Ucrânia às negociações que ainda decorrem.

“Os participantes em Viena agem e reagem de acordo com os seus interesses e isso é compreensível”, disse o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Ali Shamkhani. “As nossas interacções com o 4+1 [França, Reino Unido, Rússia, China e Alemanha] são guiadas exclusivamente pelos interesses do nosso povo”, afirmou.

“Por isso, estamos a avaliar os novos elementos que têm peso nas negociações e vamos procurar formas criativas de acelerar uma solução”, disse Shamkhani numa mensagem na sua conta no Twitter.

No sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, pediu aos Estados Unidos garantias por escrito, pelo menos ao nível do Departamento de Estado, de que as sanções contra Moscovo pela invasão da Ucrânia não prejudicariam a sua cooperação com o Irão.

“Precisamos de garantias de que essas sanções não afectarão de forma alguma as relações comerciais, económicas e de investimento no acordo nuclear de 2015 com o Irão”, disse Lavrov, citado pela agência de notícias TASS.

Em resposta, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, classificou a exigência de Moscovo como “irrelevante” e destacou que as sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia e as negociações sobre a restauração do acordo nuclear são questões “totalmente diferentes”.

Já o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Saeed Khatibzadeh, reconheceu que ainda há questões pendentes para que seja possível retomar o acordo de 2015. “As questões ainda em discussão são menos do que os dedos de uma mão, isto se ninguém acrescentar novos problemas”, afirmou.

Khatibzadeh disse que as restantes partes “estão a aguardar uma resposta dos Estados Unidos” e avisou que “a cooperação nuclear pacífica do Irão não deve ser limitada ou afectada por quaisquer sanções, incluindo com a Rússia e a China”. Questionado sobre as recentes declarações de Serguei Lavrov, o porta-voz da diplomacia de Teerão afirmou que a posição da Rússia “tem sido construtiva.”

No último fim-de-semana, o chefe da chefe da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, encontrou-se em Teerão com o responsável pela Organização de Energia Atómica iraniana, Mohammad Eslami.

Segundo Eslami, Irão e AIEA concordaram em “trocar documentos” sobre as questões antigas em breve, “como previsto nas negociações de Viena” e assim levantar os últimos obstáculos. Mais tarde, já em Viena, o chefe da AIEA esclareceu que, sem ficarem resolvidas todas as questões pendentes, seria difícil manter “uma relação de cooperação”.