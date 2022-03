Colocar bandeiras chinesas nos aviões e “bombardear toda a Rússia”: a solução de Trump para a guerra na Ucrânia

Num discurso em Nova Orleães, o anterior presidente dos Estados Unidos afirmou que, se ainda estivesse no poder, Putin jamais teria invadido a Ucrânia. Elogiou, ainda, o líder da Coreia do Norte, chamou a NATO de “tigre de papel” e fez troça das alterações climáticas.

Donald Trump falou, no passado sábado, perante cerca de 250 dos principais financiadores do Partido Republicano em Nova Orleães, Estados Unidos da América, num discurso centrado essencialmente no tema da política externa.

No discurso, que durou mais de 80 minutos, Trump apresentou uma solução para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia: os Estados Unidos deviam colocar bandeiras chinesas nos aviões F-22 e “bomb the shit out of Russia” (que, numa tradução aligeirada para português, pode ler-se como “bombardear toda a Rússia”).

O passo seguinte, acrescentou o anterior presidente do país, seria culpar o país asiático: “Depois dizemos: ‘foi a China, nós não fizemos nada, foi a China!’ e, a seguir, eles [China e Rússia] começam a lutar um com o outro e nós ficamos a assistir”. O resultado da sugestão manifestou-se em risos vindos da plateia.

Mas o longo discurso não ficou por aqui. Trump aproveitou também para chamar a NATO de “tigre de papel”, disse que os militares do seu país tinham ganho confrontos contra as tropas russas enquanto ele era presidente, e afirmou, ainda, ter sido mais duro com Putin do que qualquer outro líder norte-americano.

Depois de ter sido duramente criticado por elogiar Putin no mês passado a propósito da invasão da Ucrânia, desta vez Trump alterou a narrativa. O norte-americano afirmou que o líder russo nunca teria invadido a Ucrânia se ele ainda fosse presidente. “Eu conheço muito bem Putin. Ele não o teria feito. Jamais o teria feito!”, disse.

O anterior presidente dos EUA teve ainda oportunidade de desvalorizar a questão das alterações climáticas e de louvar Kim Jong-un, afirmando que é um homem “verdadeiramente duro”. Trump sublinhou a forma como os seus assistentes “se acobardam” quando o ditador fala com eles e referiu que o líder da Coreia do Norte tem “controlo total” e toda a gente lhe dá a máxima atenção. Para Trump, o mesmo devia acontecer com ele: “quero que o meu povo aja assim”, declarou.