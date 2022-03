O Porto traçou um plano económico para ser “íman e motor” de uma “macro-região”

Liderar e ser o “íman e motor da macro-região do Noroeste português e peninsular” é a meta traçada pela câmara do Porto até 2030 e que está na base do Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico do Porto (PEDE 2030). O relatório do documento com quase 300 páginas foi apresentado esta segunda-feira em reunião do executivo camarário por Hermano Rodrigues da Ernst & Young (E&Y). No horizonte está “alavancar os sectores tradicionais do Porto”, melhorando as suas competências, para uma convivência estreita com a aposta na Ciência e Tecnologia e na Investigação e Desenvolvimento e noutros sectores que ganharam espaço na economia da cidade.