Feira Ovibeja deste ano com inscrições de “muitos mais expositores”

A 38.ª edição da feira agropecuária Ovibeja, marcada para Abril, em Beja, está a receber, nesta altura do ano, inscrições de “muitos mais expositores” do que em edições anteriores, anunciou nesta sgunda-feira a entidade organizadora.

Em comunicado, a ACOS - Associação de Agricultores do Sul referiu que a edição deste ano da feira, entre os dias 21 e 25 de Abril, vai ser “ímpar”, porque “é muita a expectativa de juntar os amigos, de estar e brindar à presença de todos e de cada um, de retomar as actividades sociais, culturais e comerciais”.

Sob o tema “Como Alimentar o Planeta”, a feira vai voltar este ano ao Parque de Feiras e Exposições de Beja - Manuel Castro e Brito, depois de ter sido cancelada em 2020 e ter decorrido em formato digital em 2021, devido à pandemia de covid-19.

Segundo a ACOS, em tempos de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o tema principal da feira “assume contornos ainda mais relevantes sobre equidade, soberania alimentar, produção agrícola, protecção ambiental, biodiversidade”, assuntos que vão ser abordados numa exposição interactiva e em colóquios.

No âmbito da feira, a ACOS está a promover o 11.º Concurso Internacional de Azeites Virgem Extra - Prémio CA Ovibeja, que é dirigido a produtores individuais, associações de produtores, cooperativas e empresas de embalamento, nacionais e estrangeiras.

Os produtores interessados podem inscrever-se até ao dia 25 deste mês, as amostras de azeites a concurso vão ser apreciadas no início de Abril e os prémios serão entregues no decorrer da 38.ª Ovibeja.

Este ano, além das habituais cinco categorias em competição pertencentes à campanha 2021/2022, foi aberta uma nova categoria para os países do hemisfério sul, que podem concorrer com azeites da campanha de 2020/2021, por causa da diferença na época da apanha.

Com “largos milhares” de visitantes por edição, a Ovibeja conta anualmente com mais de mil expositores de vários sectores de actividade, distribuídos por pavilhões temáticos espalhados pelos 10 hectares do Parque de Feiras e Exposições de Beja.

O certame vai incluir também concursos, exposições de gado, demonstrações equestres, provas desportivas, exposições e uma vasta programação cultural com espectáculos e concertos, dos quais se destacam os das “famosas “ovinoites”, que atraem milhares de jovens”, indicou a ACOS.

Os cantores portugueses Blaya, Pedro Abrunhosa e Paula Fernandes são os cabeças-de-cartaz do programa de concertos da feira deste ano e vão actuar, respectivamente, na segunda, na terceira e na quarta “ovinoites”, nos dias 22, 23 e 24 de Abril.

Na primeira “ovinoite” deste ano, a 21 de Abril, vão actuar a Banda de Música da Força Aérea e as tunas académicas universitárias de Beja, Évora e Beira Interior.

A Ovibeja, apresentada como a feira que mostra “Todo o Alentejo deste Mundo”, é um certame anual organizado pela ACOS, que tem cerca de 2.000 associados e presta serviços para os sectores agrícola, pecuário e florestal.