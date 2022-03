A minha mãe nunca conheceu a liberdade. Começou a trabalhar ainda em criança, passou o que a nós nesta sociedade moderna (será efectivamente moderna?) parece inqualificável, inclassificável. Um dia casou e teve filhos. Não viajou, não conheceu prazeres de maior mas tratou as flores e os animais por tu. E aos filhos deu tudo o que tinha e ainda mais. Incondicional esse amor raro que só alguns praticam.

Há dias, numa manhã turva embrulhada em tristeza disse-me: “sabes o que eu gostava de ser? Uma águia para ser livre”. E assim fiquei muda contemplando (por sorte) o céu num dia em que fazia sol perto de mim. Quis imaginar esse voo que traria à minha mãe a liberdade e o prazer.

É comum de entre as tantas vozes que ouço nestes tempos perceber a vontade e a urgência de fugir para algum lado. O campo, muitas vezes. Vamos sempre parar à voz de Elis Regina decifrando numa canção o seu sonho: uma casa no campo compondo os seus rocks rurais, plantando e colhendo com a mão, deixando as cabras e os carneiros pastar no jardim tendo ali perto os amigos do peito.

Era isto não era? Para mim era. É para muitos. Um mundo aonde escapássemos ao outro mundo lá fora, vestido de demasiada ganância e sede de reconhecimento. Nós (muitos de nós) queremos ouvir os pássaros e encolher os ombros ao pouco que saliva na boca alheia. Chamo pouco à ambição desmedida que se desfaz como as construções imponentes na areia. A onda vai e vem. E leva muito.

A minha mãe teve a casa no campo, não teve foi a liberdade que demorou a vir. Nós é que somos filhos dessa liberdade tardia para as mulheres. É preciso honrá-la. Incluo os homens, claro. Os filhos que sabem hoje ser melhores pais.

No bairro onde vivo há muitas mulheres viúvas sem casa no campo mas com vista para a cidade que demoraram a gozar. Passam tardes inteiras no café rindo alto ecoando do seu batom carmim, as palavras que tardaram em ser ouvidas. Ouvem mal mas riem. Podem andar com dificuldade mas ainda põem o colar de pérolas. Já não cozinham. Já não precisam de fazer a cama, embora faça parte da rotina. Já não precisam de justificar a ida ao cabeleireiro que em tempos levou a que acordassem mais cedo para deixar o empadão adiantado. Para todas estas mulheres a vaidade teve um preço. Muitas desistiram e já não voltaram a ela. Outras vingam-se agora e a gargalhada é por isso mais sonora.

As mulheres do bairro que viveram muito, alargando o dia para caber nele tudo o que tinham de fazer, hoje já não precisam de relógio. Deixaram de ter horas. Conheceram a liberdade. Lembro-me sempre de em adolescente fixar aquela frase do Jim Morrison que dizia que as gatas do século XX não precisavam de relógio. Seria mais ou menos isto. Não percebo por que razão me detive nesta frase mas ela ainda está comigo. De cada vez que vejo as horas e conto os minutos para chegar a tempo.

Estas mulheres rindo alto na Avenida já não têm o pulso apertado pelo relógio. Têm outras pulseiras que não as condicionam. Falam das suas mazelas que vieram com a idade mas riem sobre tudo. Sobre quem passa. Há dias uma delas interpelou-me por eu ter um casaco igual às botas. É possível que se riam disto, com isto, de mim.

A verdadeira liberdade apanhou-as tarde mas ainda a tempo de se rirem do mundo até quando o mundo nos assusta todos os dias.

A minha mãe está na casa de campo. Apanha uma nesga de sol. Olha para o céu e pensa na águia em voo livre.

Raramente estamos no sítio que sonhámos.

Até quando rimos alto na avenida.