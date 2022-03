É em Portugal que o futebol europeu mais pára por faltas

Estes dados do Observatório do Futebol vão ao encontro dos avançados pelo PÚBLICO na última semana, que remetem para a forma como o campeonato português tem problemas que incluem os árbitros, mas vão muito além desse prisma.

Terceiro lugar no ranking mundial, primeiro lugar europeu. É esta a posição de Portugal, embora o parâmetro avaliado esteja longe de ser um orgulho. O Observatório do Futebol (CIES) apresentou nesta segunda-feira dados que colocam a Liga portuguesa entre os campeonatos que mais tempo de jogo perdem por faltas – período entre o apito do árbitro para assinalar a falta e o recomeço do jogo.

Pior na Europa não há e no mundo há poucos: apenas as Ligas mexicana (na berlinda nesta semana por motivos ainda piores) e colombiana. Em média, são perdidos 16m06s em cada partida da Liga portuguesa pela demora nos recomeços de jogo. O campeonato nacional não só está no topo da Europa e do mundo como não tem sequer perto nenhum campeonato “big 5”.

Este valor da Liga portuguesa é influenciado pela demora nos recomeços de jogo, mas não é esse o principal factor. Portugal está em 11.º lugar nesse parâmetro – não é bom, mas poderia ser bem pior –, pelo que a principal condicionante vem mesmo do número de faltas assinaladas: aí, a I Liga está em terceiro lugar, com 30 faltas por jogo, apenas superada pela segunda divisão italiana (30,5) e pela primeira divisão sérvia (30,7).

Estes dados vão ao encontro dos dados avançados pelo PÚBLICO na última semana, que remetem para a forma como o campeonato português tem problemas que incluem os árbitros, mas vão além desse prisma.

Os sete árbitros FIFA que já apitaram lá fora nesta temporada assinalaram mais faltas nesses jogos do que na Liga portuguesa – todos, sem excepção. Por outro lado, os três árbitros franceses que já vieram à Liga portuguesa assinalaram muito mais faltas por cá do que fazem no seu país.

Em suma, compilando os dados do CIES sobre a demora nos recomeços de jogo e o levantamento do PÚBLICO sobre as faltas assinaladas pelos árbitros, é fácil concluir que ninguém pode excluir-se de responsabilidades: entre árbitros, jogadores e treinadores, cada um tem o seu quinhão de culpa nos mais de 16 minutos perdidos só em recomeços de jogo após faltas.