Filme de terror abala os alicerces do futebol mexicano

Num jogo da primeira divisão, confrontos nas bancadas resvalaram até uma autêntica barbárie, com pessoas nuas eindefesas a serem agredidas à porta do estádio. O campeonato foi suspenso e esperam-se sanções mais pesadas a um dos países organizadores do Mundial 2026.

Confrontos, agressões físicas e insultos, no início, barbárie total, feridos e, segundo alguns relatos, mortos, no final. Foi isto que viveram o México e a Liga mexicana no sábado, com repercussões que se estenderão aos próximos dias e que, no limite, poderão beliscar os planos do país enquanto co-organizador do Mundial de 2026.

O que espoletou os incidentes é fácil de identificar: o jogo entre Querétaro e Atlas, relativo ao torneio Clausura, partida interrompida aos 63 minutos, por confrontos entre os adeptos das duas equipas. Muitos fugiram para o relvado, dada a escassa presença de força policial nas bancadas que evitasse o escalar dos confrontos.

Mais difícil de explicar é o que veio a seguir. Além de arremesso de cadeiras, engenhos pirotécnicos e agressões com as próprias mãos – formas mais comuns em estádios –, há já relatos de feridos com picadores de gelo, facas e até de agressões a crianças. Mais do que relatos, há imagens impublicáveis em que corpos nus, imóveis no chão, são pontapeados sem piedade.

????If you guys haven’t heard today during the atlas and Querétaro game a riot broke out injuring many and causing fatalities please spread awareness toward this event so we can better this community !!!!!????

pic.twitter.com/hgzFWevB4D — kasandra ???? (@fairyy_sunoo) March 6, 2022

No que diz respeito aos mortos, há informações contraditórias. Alguma imprensa fala de vítimas (números entre os 10 e os 20), dando até voz a adeptos presentes nas bancadas. “O jogo estava a decorrer normalmente, não havia razão para lutar. Estávamos todos com intenções normais de pessoas que vão ver um jogo. De repente, começamos a ver adeptos a correr na nossa direcção, vindos dos dois lados (…) vi corpos a serem perfurados com picadores de gelo. Tiraram-lhes toda a roupa. É algo que me vai marcar. Tocou-me muito ver pessoas a serem agredidas e assassinadas à minha frente”, relatou um jovem de 16 anos, a vários órgãos de comunicação mexicanos, revelando mesmo que um dos seus amigos não sobreviveu.

As autoridades descrevem, porém, um cenário menos apocalíptico, com “apenas” 22 feridos – e sem mortos. Seja qual for a versão real, os efeitos da barbárie serão, por certo, duradouros.

No plano da justiça, porque se esperam sanções pesadas a serem aplicadas aos envolvidos e aos clubes, sobretudo ao organizador do jogo (Querétaro). No sentido desportivo, além de já ter sido decretado o adiamento dos jogos de domingo, há a proibição de adeptos visitantes nas partidas das próximas jornadas e a suspensão de cinco elementos das forças policiais e de organização do jogo. “Os responsáveis pela falta de medidas de segurança no estádio serão punidos de forma exemplar”, promete a Liga mexicana.

Mortos e feridos dentro de um estádio de futebol lotado no México. Torcedores dos times Querétaro e Atlas entraram em violenta luta corporal; já circulam vídeos mostrando um cenário de verdadeiro horror. A perversidade humana não tem limites. pic.twitter.com/nX9gAaFyTP — tuiteiro_social (??) (@henriquecanossa) March 6, 2022

FIFA pede acção rápida da justiça: “Intolerável"

Para o futebol mexicano, em particular, e para a América, em geral, são esperados anos difíceis a atrair jogadores e treinadores. “É preciso passar à acção. Palavras, o vento leva. Isso preocupa-me muito. A segurança preocupa-me muito. Quando entrei aqui e vi as imagens no México e me dizem que se passa a mesma coisa no Brasil, vou ter de pensar muito bem no que quero para a minha família, para mim e para os meus jogadores”, apontou Abel Ferreira, técnico português que tem tido enorme sucesso no Palmeiras.

No plano institucional e diplomático, a FIFA condenou os “bárbaros incidentes” e incentivou as autoridades locais a “levarem rapidamente os responsáveis à justiça”. “A FIFA está chocada com o trágico incidente (...). A violência foi inaceitável e intolerável”, acrescentou o organismo, garantindo que está em contacto com os dirigentes da Federação Mexicana de Futebol e da CONCACAF e prometendo continuar a trabalhar “em todos os sectores para erradicar a violência” da modalidade.

Resta saber que medidas adicionais existirão por parte do organismo que rege o futebol mundial, já que em 2026 há Campeonato do Mundo a ser organizado, de forma tripartida, pelo México, pelos Estados Unidos e pelo Canadá.

Dozens injured (unconfirmed reports of multiple deaths) during massive brawl at Mexico’s Querétaro vs Atlas soccer riot, er… match pic.twitter.com/hy9l5Oq4pm — AASNSports (@AASNSports) March 7, 2022

Por fim, no prisma humano, estes incidentes não serão fáceis de esquecer. Daqui em diante, o futebol mexicano deverá viver um êxodo de adeptos nos estádios de futebol, tal foi o nível de brutalidade.