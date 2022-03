Tristany e Pongo, Syro, Milhanas e Inês Homem de Melo na final do Festival da Canção

Já se sabem quais são as canções que vão à final da 56ª edição do Festival da Canção, que decorrerá este sábado. A segunda semifinal, que aconteceu esta segunda-feira à noite, apurou cinco canções. São elas: Corpo de Mulher, cantada por Milhanas e escrita por Agir, Ainda nos Temos, de Syro, co-escrita com Ariel e Gonzalo Tau, Fome de Viagem, cantada por Inês Homem de Melo e composta por Pedro Marques com letra de Galileu Granito​, Dégrá.Dê, interpretada por Pongo e Tristany e escrita por DJ Marfox, com letra dos intérpretes, e Código 30, de Pepperoni Passion. Estas canções juntam-se às de Os Quatro e Meia, Aurea, FF, Diana Castro e MARO, apuradas no sábado passado.

A emissão, aberta por Eládio Clímaco a preto e branco para assinalar os 65 anos da RTP, foi conduzida por Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato, com Inês Lopes Gonçalves no green room e Hugo Van Der Ding nas redes sociais. O júri era composto por Dulce Pontes, Teresa Salgueiro, Surma, Dino D'Santiago, Surma, Miguel Francisco Cadete, Pedro Granger e Tatanka.

A final do festival decorre no próximo sábado. A Eurovisão acontece entre 10 e 14 de Maio em Turim, Itália.