Royal Opera House dispensa maestro russo Pavel Sorokin

By Xrisanfa – Own work, CC BY-SA 4.0 – commons.wikimedia.org

A Royal Opera House, em Londres, anunciou esta segunda-feira ter dispensado o maestro russo Pavel Sorokin, que fora convidado a dirigir uma próxima encenação de O Lago dos Cisnes, de Tchaikovski.

“Dada a situação em curso na Ucrânia, não é possível para Pavel Sorokin, maestro da orquestra Bolshoi, reger o Royal Ballet como convidado neste momento”, anunciou a ópera de Londres num breve comunicado divulgado pela agência France Presse.

A Royal Opera House já anunciara no dia 28 de Fevereiro que ia iluminar o seu edifício, em Covent Garden, com as cores da bandeira ucraniana, e que reservaria um momento para reflexão antes de cada actuação, durante o qual seria tocado o hino da Ucrânia.

Pela mesma altura anunciou também o cancelamento de um conjunto de apresentações do Ballet Bolshoi agendadas para este Verão.

Pavel Sorokin estreou-se com o Royal Ballet em 2007, precisamente dirigindo O Lago dos Cisnes, e desde então tem colaborado regularmente com a companhia britânica.

Nascido em Moscovo em 1963, Sorokin tem dirigido orquestras em todo o mundo, da Ópera de Paris à Ópera Metropolitana de Nova Iorque. Em 1998, recebeu da Federação Russa o título honorário de Artista de Mérito.