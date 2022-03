Segunda na TV: a mãe da bomba atómica entre Porco, vilões e Girl Power

CINEMA

Porco

RTP2, 22h55

Alguém anda a matar os grandes realizadores iranianos, cortando-lhes a cabeça depois de lhes gravar “porco” na testa. Todos, excepto um: Hasan Kasmai. Mimado e autocentrado, está convencido de que é um génio e não percebe por que não vêm atrás dele. Mani Haghighi realiza esta comédia que competiu pelo Urso de Ouro em Berlim.

Animais Nocturnos

Hollywood, 1h10

Susan Morrow recebe a cópia de um romance escrito pelo primeiro marido, de quem não tem notícias há anos. A obra, que lhe é dedicada, conta a história de um casal com uma filha pequena. Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher, Armie Hammer, Laura Linney, Andrea Riseborough e Michael Sheen dão vida a este thriller psicológico distinguido em Veneza com o Grande Prémio do Júri. Realizado, escrito e produzido por Tom Ford, baseia-se na obra Tony and Susan, de Austin Wright.

DOCUMENTÁRIOS

Lise Meitner: A Mãe da Bomba Atómica

RTP2, 20h35

Estreia. Lise Meitner (1878-1968) foi uma das mentes responsáveis pela descoberta e teorização da fissão nuclear. E, no entanto, permanece um dos nomes mais injustamente esquecidos. Apesar de ter sido a força intelectual por detrás dessa façanha, não foi contemplada com o Nobel da Química de 1944, atribuído apenas a Otto Hahn, o seu parceiro de investigação de longa data. Meitner, que chegou a trabalhar numa cave longe das condições ideais (já que, por ser mulher, não tinha acesso aos laboratórios), chefiou um departamento do Instituto Kaiser Wilhelm, em Berlim, onde era reconhecida pelos pares (entre eles, Einstein) e trabalhou perto de 30 anos, lado a lado com Hahn. Em 1938, exilou-se em Estocolmo, para fugir às forças nazis em ascensão. Ali prosseguiu as suas experiências de radioquímica. O percurso conturbado da cientista, o pioneirismo, a determinação e o contraste entre as suas ambições pacifistas e a derivação letal do seu trabalho – a bomba nuclear – são analisados neste filme de Wolf von Truchsess, onde o panorama histórico é enriquecido por dramatizações feitas por actores.

Detectives e ADN

Crime+Investigation, 21h

Estreia. Depoimentos, imagens de arquivo e reconstituições concorrem para narrar casos recentes e antigos cuja resolução esteve ligada à utilização de provas de ADN na ciência forense. Cada segunda-feira traz uma dupla de novos episódios da série documental.

MÚSICA

Festival da Canção

RTP1, 21h08

Directo. Com Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato como dupla de apresentadores e Inês Lopes Gonçalves na green room, a segunda semifinal do 56.º Festival da Canção é disputada por mais uma dezena de concorrentes, em busca de um dos cinco lugares na final, marcada para 12 de Março. São eles Os Azeitonas (Solta a voz e canta), Cubita (Uma mensagem tua), Inês Homem de Melo (Fome de viagem), Syro (Ainda nos temos), Pepperoni Passion (Código 30), Milhanas (Corpo de mulher), O Vampiro Submarino (Ao lado de mim), Jonas (Pontas soltas), Blacci (Mar no fim) e Pongo e Tristany (Dégrá.dê). The Legendary Tigerman é convidado a fazer a festa, numa noite marcada também pela celebração do 65.º aniversário da RTP.

INFANTIL

A Maldição de Molly Mcgee

Disney Channel, 17h35

Na véspera do Dia Internacional da Mulher, é inaugurada uma programação dedicada a protagonistas femininas. Até sexta-feira, entre esta hora e o início da noite, o especial Girl Power destaca as aventuras de Molly McGee, mas também de Ladybug, Anne Boonchuy (Anfibilândia), Luz (Casa da Coruja), K.C. Agente Secreta e Gabby Duran: Alien Total.

Overlord e os Underwoods

Nickelodeon, 17h37

Estreia. É altura de “entrar na órbita desta família que tem tanto de terrestre e amorosa como de espacial e malvada”, anuncia a sinopse da sitcom. Tudo começa quando os pacatos Underwoods, uma família dos subúrbios como qualquer outra, vê a sua vida virada do avesso com a chegada de Overlord, um parente tão distante que não é exagero dizer que veio de outra galáxia. Mais: é um vilão que veio parar à Terra sob um programa de protecção de testemunhas, depois de ter denunciado um tirano ainda pior do que ele.