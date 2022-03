Europa teve um Fevereiro mais quente do que a média

Fevereiro de 2022 foi o sexto mês de Fevereiro mais quente de que há registo. São os resultados do “termómetro” do Serviço de Alterações Climáticas Copernicus, da União Europeia.

Em quase toda a Europa, as temperaturas de Fevereiro de 2022 foram, no geral, mais elevadas do que a média para este mês entre 1991 e 2020, anunciou esta segunda-feira o Serviço de Alterações Climáticas Copernicus (C3S), da União Europeia, no seu boletim mensal. A nível global, a temperatura média para este mês também foi ligeiramente mais alta do que a média.