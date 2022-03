Mulher usou cartões de crédito de idosa de quem cuidava para comprar carro e electrodomésticos

A GNR de Arcos de Valdevez constituiu arguida a mulher de 52 anos que colaborava com a Segurança Social no acolhimento a idosos, por abuso de confiança e burla. Gastou quase 58 mil euros.

Uma mulher de 52 anos foi constituída arguida por abuso de confiança e burla, no concelho de Arcos de Valdevez, suspeita de se ter apropriado dos cartões de crédito de uma idosa de 78 anos que estava ao seu cuidado. Terá gasto cerca de 58 mil euros num carro, objectos de decoração, electrodomésticos e um telemóvel.

A investigação foi levada a cabo pelo Comando Territorial de Viana do Castelo da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Arcos de Valdevez e já decorria há dois meses.

Ao que o PÚBLICO apurou junto de fonte da GNR, a mulher era proprietária de uma casa abrigo que colaborava com a Segurança Social no acolhimento de idosos e foi no âmbito dessas funções que terá tido acesso aos cartões de crédito da idosa, usando-os para adquirir bens de forma indevida.

Em comunicado, a GNR deu conta que, no seguimento das diligências de investigação, no dia 3 de Março deu cumprimento a seis mandados de busca, um domiciliário e cinco em veículos, que culminaram na apreensão de diversas provas documentais, bem como de outros objectos que terão sido adquiridos na sequência dos crimes praticados, nomeadamente: uma viatura, vários artigos têxteis e outros objectos de decoração, assim como vários electrodomésticos e um telemóvel.

Segundo a GNR, a mulher foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Arcos de Valdevez.

Esta acção contou com o reforço do Posto Territorial de Arcos de Valdevez e da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) de Arcos de Valdevez, e com o apoio da Segurança Social de Arcos de Valdevez.