Guerra e clima: o mesmo problema

Os confrontos continuam na Ucrânia, mas a guerra não é a única ameaça para o mundo. Na segunda-feira, o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC), mandatado pela ONU, alertou líderes políticos e cidadãos para serem tomadas medidas urgentes, no contexto das graves alterações ambientais em curso no planeta, destacando que têm de ser feitos esforços muito sérios para reduzir os danos causados por combustíveis fósseis. Com as atenções viradas para a guerra, o relatório passou quase despercebido. Mas quantos documentos com semelhanças a este — que mostram como a crise climática ameaça directamente a existência humana — já chegaram à opinião pública? A sensação que se tem é a de que os cientistas andam a pregar no deserto.