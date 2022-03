Crime de guerra

O que pode ser isso? A guerra, em si própria, é o maior de todos os crimes. Um “crime de guerra” faz pouco ou nenhum sentido. O que esperamos de soldados que entram em combate? Que respeitem o inimigo que desejam matar? Se um soldado assassinar um civil a tiro é um crime deliberado. Se matar uma mão-cheia de civis disparando um míssil transviado teve azar. Simplesmente. Anuncia-se que há pessoal do Tribunal Penal Internacional a viajar para a Ucrânia na tentativa de recolher provas de possíveis crimes de guerra. Muito sinceramente parece-me a coisa mais inútil de entre o rol interminável de coisas inúteis relacionadas com a guerra. Com esta ou com outra qualquer. O que se espera? Levar a tribunal os responsáveis por mais esta carnificina? Ponham o Putin na fila, há mais uns quantos assassinos em massa à frente dele mas jamais algum será julgado. A força exerce-se sobre os fracos.

Rui Silvares, Cova da Piedade

Ucrânia, pontos de vista sobre a guerra

O PÚBLICO demonstrou, uma vez mais, a sua pluralidade e independência ao publicar a entrevista de João Oliveira (PCP) e foi interessante seguir a sua análise. Nas afirmações do político, o que se colhe é que terá havido perseguições a ucranianos russófonos e que há “nazis” (Putin dixit) nas Forças Armadas ucranianas. Na realidade, o que todos vimos foi um povo unido contra o agressor russo e milhões que fogem desse autoproclamado libertador, mas para os países democráticos. Esses milhões serão “nazis”? E os separatistas do Donbass não se comportaram, desde há oito anos, como anti-ucranianos? Não foram (sempre) ajudados por paramilitares russos? E a revolução de Maidan não foi apoiada pela esmagadora maioria do povo ucraniano? E, afinal, eram em número significativo os que integravam esses “batalhões nazis”?

Com aqueles dois argumentos João Oliveira faz uma “sopa de pedra” para justificar o injustificável: a guerra. E na última página, Carmo Afonso, conclui que a posição do PCP, e tudo isso, é consistência de um partido com cem anos. Consistência ou atavismo? Sem Galileu o Sol continuaria a girar à volta da Terra.

Celso Pontes

O PCP e a Rússia de Putin

Carmo Afonso vê a posição do PCP relativamente à guerra da Ucrânia como um sinal de consistência e coragem. Mas não traduz esse posicionamento um velho problema dos comunistas portugueses – a incapacidade de enfrentarem a história trágica da URSS e os crimes horrendos cometidos em seu nome? Felizmente, as consequências desse bloqueio não se têm revestido de gravidade entre nós. No entanto, na Federação Russa, essa mesma atitude adquire contornos trágicos. A amnésia cultivada em relação às facetas mais cruéis do regime soviético, desde as polícias políticas ao sistema do Gulag, assim como à conduta do Exército Vermelho em vários momentos da II Guerra (1,4 milhões de mulheres alemães violadas, segundo estimativas fidedignas), permitem que Putin se entregue aos mais espantosos exercícios de mistificação histórica. O cerco montado à Memorial, uma organização de direitos humanos fundada durante a Perestroika para documentar os crimes do estalinismo, é sintomático. É nesta sociedade onde os poderes públicos não autorizam uma discussão livre e participada sobre o seu passado que Putin construiu o seu império de mentiras. Que isto não suscite alguma reflexão aos comunistas portugueses é, no mínimo, muito extraordinário.

Pedro Aires Oliveira, Lisboa

“Descobrindo” o Manual Colonial

Em referência ao título em epígrafe, relativo ao artigo de Cristina Roldão, publicado na edição do PÚBLICO de 3 de Março, onde a autora partindo do manual “Um Novo Tempo da História (11.º A) denuncia o mito do pioneirismo português na abolição da escravatura e a ausência de protagonismo dado aos escravos na sua luta pela emancipação, assim remetida a um acto do voluntarismo europeísta, ocorre-me fazer uma breve consideração: fugindo ao perigo das generalizações, o manual com o qual trabalho “Linhas da História” (11.º A) quer nos textos de autor, como na documentação anexa, assume que o compromisso de Portugal com a questão abolicionista, resultando da condição de país signatário do Congresso de Viena (1815), foi um processo conflitual no qual a pressão internacional, principalmente da Inglaterra, foi decisiva à total abolição da escravatura em todos os domínios do território português, em 1869. Relativamente ao pretenso eurocentrismo no combate abolicionista é claramente referida a importância das insurreições esclavagistas nesse processo, com destaque para Toussainte Louverture, líder negro do movimento independentista que conduziu à libertação de escravos e à proclamação futura da independência do Haiti. Resta-me sugerir que o preconceito não permita generalizações abusivas, nem a tentação descontextualizada, da reescrita da História.

Jorge Sequeira, Ericeira