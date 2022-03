Tomás Bessa venceu ao vento no Cairo

Português foi o vencedor do New Giza Open, prova do Alps Tour jogada no Egipto

A terceira e última volta do New Giza Open (€40.000 em prémios), no New Giza Golf Club, no Cairo, Egipto, ainda chegou a começar. Tomás Bessa, líder para os últimos 18 buracos, ainda jogou uns buracos, antes de a jornada ter sido definitivamente cancelada e o torneio concluído, passando a contar os resultados das duas primeiras voltas.

O português de 25 anos venceu assim pela primeira vez no Alps Tour. Um título que se lhe ajusta muito bem, pois no sábado esteve soberbo, já então debaixo de muito vento: fez 65 pancadas, 7 abaixo do Par 72, concluindo a volta com uma série fenomenal de cinco birdies consecutivos entre o 14 e o 18.

Juntamente com o 66 (-6) da primeira volta, somou 131 (-13) e venceu com a vantagem mínima sobre o espanhol Joel Moscatel (63-69) e o amador francês Julien Sale (65-67), estes com 132 (-12).

“É claro que eu queria jogar e tentar conquistar minha primeira vitória, mas estava mesmo impossível”, certificou Tomás Bessa. “Não comecei muito bem nos meus primeiros cinco buracos, hoje, e é uma pena que tenhamos conseguido jogar apenas dois dias, mas estou feliz com o meu jogo até aí. Acho que o Comité [de Campeonato] tomou a decisão certa de suspender o torneio”.

A vitória valeu a Tomás Bessa um prémio de €5.800 e a subida para o terceiro lugar na Ordem de Mérito do Alps Tour, com um total 7,330.50 pontos. À sua frente nesta tabela estão apenas o italiano Stefano Mazzoli, com 9,097.50 pontos, e o francês Oihan Guillamoundeguy, com 7,797.00. Os jogadores do top-5 no final da época de 2022 conquistam a promoção ao Challenge Tour.

“É incrível ver valer a pena todo o muito trabalho que tenho desenvolvido”, disse Bessa. “Tenho treinado muito para jogar aqui no Alps Tour e estou muito orgulhoso do meu jogo e das sensações que tive em campo. É muito difícil vencer no Alps Tour, porque há muitos grandes jogadores e estou muito feliz com este primeiro título.”

O New Giza Open contou com o também português Vítor Lopes, que terminou nos 73.ºs, com voltas de 71-74 e um total de 145 (+1). O cut, para os 40 primeiros e empatados após duas voltas, fixara-se em 141 (-3), deixando em prova 47 jogadores dos 118 iniciais.

Tratou-se do terceiro e último torneio consecutivo do Alps Tour no arranque da temporada no Egipto, depois do Ein Bay Open e do Red Sea Little Venice Open, ambos em Suez.

O circuito segue agora para a Europa, mais concretamente para Itália, onde, de 16 a 18 de Março, se realiza o Winter Series Terre dei Consoli, no Terre dei Consoli Golf Club, em Monterosi.

