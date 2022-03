Miguel Oliveira cai e Enea Bastianini vence no arranque do Mundial de MotoGP

Miguel Oliveira (KTM) abandonou, neste domingo, o Grande Prémio do Qatar de MotoGP, prova de abertura do campeonato mundial de velocidade em motociclismo, na sequência de uma queda. O vencedor da corrida foi o italiano Enea Bastianini (Ducati) que obteve a primeira vitória da sua carreira em MotoGP.

Miguel Oliveira lutava pelo 10.º lugar com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) quando sofreu a queda a 12 voltas do final da corrida, no final da recta da meta do circuito de Losail.

O piloto português tinha arrancado da 14.ª posição da grelha, mas já tinha recuperado três posições. A queda não teve consequências físicas para o piloto de Almada.

A vitória nesta corrida inaugural foi para Enea Bastianini, conquistando a sua primeira vitória da carreira na categoria rainha do Mundial.

Aos comandos de uma Ducati privada, da equipa Gresini e com um patrocinador português na lateral da mota, Bastianini conquistou a sétima vitória da carreira, primeira na categoria rainha, ao cumprir as 25 voltas em 42m13,198s, deixando na segunda posição o sul-africano Brad Binder (KTM), a 0,346 segundos, e o espanhol Pol Espargaró (Honda) na terceira, a 1,351 segundos.