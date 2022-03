Frederico Varandas reeleito presidente do Sporting com 85,8% dos votos

O presidente do Sporting foi reeleito esta noite com 85,8% dos votos, derrotando Ricardo Oliveira e Nuno Sousa.

Frederico Varandas foi reeleito este domingo Presidente do Sporting com 85,8%, correspondendo a 64.509 votos, anunciou Rogério Alves, presidente cessante da Mesa da Assembleia Geral.

O antigo director clínico dos leões superou os concorrentes Ricardo Oliveira (lista B) e Nuno Sousa (lista C), que obtiveram 2,95% (2.216 votos) e 7,3% (5.408), respectivamente.

O acto eleitoral, que se realizou das 9h às 20h, contou com a votação de 14.795 sócios, dos quais 12.272 no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, e 2.523 por correspondência.

A lista A, de Frederico Varandas, foi escolhida por 12.523, a lista B por 415 e a C por 1.335.

Segundo Rogério Alves, foram registados 2.952 votos brancos, correspondendo a 513 sócios, e 20 nulos, de nove sócios.

Em Setembro de 2018, Varandas, antigo director clínico dos leões, foi eleito o 44.º Presidente do Sporting, com 42,32% dos votos contra 36,84% de João Benedito, com José Maria Ricciardi a ter 14,55%, seguido de Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,9%) e Rui Jorge Rego (0,51%).

Nesse ano, o sufrágio atingiu um máximo histórico de votantes com 22.510 sócios a exercer o seu direito de voto.

Neste acto eleitoral, os sócios votaram para uma lista única, que englobou os três órgãos sociais do clube, Mesa da Assembleia Geral (MAG), Conselho Directivo (CD) e Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) e respectivos presidentes.