City mostrou que não é do campeonato do United

No derby de Manchester, os “citizens” dominaram por completo os “red devils” e, com dois bis (Kevin de Bruyen e Riyad Mahrez), venceram de forma esclarecedora, por 4-1.

As baixas do lado do Manchester United não ajudaram (Cristiano Ronaldo, Cavani, Varane e Shaw estavam indisponíveis), mas a história de mais um derby de Manchester é simples de contar: o City foi sempre superior e mostrou que não é do campeonato do United. Numa partida onde os “red devils” apenas se mostraram no ataque no bom golo de Jadon Sancho, a equipa de Guardiola podia ter marcado meia dúzia de golos, mas garantiu o triunfo com um belga e um argelino em destaque: Kevin de Bruyen fez dois golos na primeira parte, Riyad Mahrez outros tantos na segunda.

Sem qualquer derrota fora de Old Trafford com o alemão Ralf Rangnick no comando, o United apresentou-se no derby de Manchester sem Cristiano Ronaldo (lesão no músculo flexor da anca) e Cavani, e, sem dois dos principais trunfos ofensivos, Rangnick optou por ser conservador: Rashford ficou no banco e Bruno Fernandes surgiu como falso “9”, com Sancho e Elanga nas alas.

No entanto, a estratégia cautelosa do United bateu de frente qual a qualidade do City. Sem Rúben Dias (lesionado), mas com Cancelo e Bernardo Silva em muito bom plano, a equipa de Guardiola precisou de apenas 4m24s para marcar (assistência de Bernardo Silva, golo de De Bruyne).

O United ainda deu sinais que podia dar réplica e, aos 22’, após um excelente contra-ataque, Sancho fez um grande golo contra a equipa onde completou a sua formação. Porém, o City estava muito melhor.

Meia dúzia de minutos depois, De Gea começou por evitar um grande golo de Foden, numa segunda tentativa de Bernardo Silva a bola foi cortada in extremis pela defesa dos “reds”, mas, à terceira, De Bruien bisou.

Reacção dos “red devils”? Nenhuma. Sempre a ver jogar, o United limitou-se a tentar evitar que a supremacia do City se traduzisse em golos, mas, de forma justa, o marcador voltou a funcionar para a equipa da casa, com dois golos de Mahrez.