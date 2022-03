Barcelona ganha em Elche e sobe ao pódio

O Barcelona conseguiu operar a reviravolta na deslocação a Elche (2-1), num desafio da 27.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e subiu de forma provisória ao terceiro lugar da prova.

No Estádio Manuel Martínez Valero, foram os anfitriões que se colocaram em vantagem no marcador, face ao remate certeiro do médio Fidel, quando decorria o minuto 44, porém, após o tempo de descanso, o emblema ‘culé’ reagiu.

O avançado Ferran Torres, aos 61 minutos, restabeleceu a igualdade, abrindo caminho para a reviravolta, obtida graças a uma grande penalidade convertida pelo neerlandês Memphis Depay, aos 85.

A equipa comandada por Xavi Hernández contabiliza, agora, 48 pontos, contra os 46 do quarto classificado Betis, que recebe ainda hoje o Atlético de Madrid, quinto, com 45. A La Liga é liderada pelo Real Madrid, com 63, seguido do Sevilha, que tem 55. O Elche é 14.º, com 29.

Mais cedo, um golo de Ruben Alcarraz, aos 55 minutos, e outro do marroquino Oussama Idrissi (63), bastaram para o Cádiz bater em casa o Rayo Vallecano (2-0), que teve o luso Bebé em campo na segunda parte, enquanto o compatriota Kevin Rodrigues não saiu do banco.

Este regresso às vitórias permitiu ao Cádiz passar a somar 24 pontos, na 18.º e antepenúltima posição, apenas a um do Granada, o primeiro conjunto acima da zona perigosa. O emblema dos arredores de Madrid é 13.º, com 31.