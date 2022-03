Covid-19 em Portugal: 20 mortes e 13.696 casos. Internamentos descem

Portugal encontra-se no quadrante laranja da matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país.

Portugal registou, na sexta-feira, 20 mortes e 13.696 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgados este sábado.

Há menos 78 pessoas internadas nas alas covid-19 dos hospitais portugueses, contabilizando-se agora um total de 1189 pacientes hospitalizados com covid-19. Por outro lado, há mais uma pessoa com a doença em unidades de cuidados intensivos, num total de 85.

Recuperaram da doença mais 15.695 pessoas, contabilizando-se agora um total de 2.821.650 recuperados. Há ainda a registar menos 2019 casos activos de infecção, num total de 479.302 — este número resulta da subtracção do total de recuperados e de óbitos ao total de casos positivos.

Segundo os dados que constam do boletim, Lisboa e Vale do Tejo soma 40% dos novos casos reportados a nível nacional, tendo registado mais 5452 infectados. Já a região Norte contabiliza mais 2231 casos (16%). O Centro registou mais 2902 infectados no último dia, seguindo-se o Alentejo com mais 1040 novos casos e o Algarve com mais 804 infecções. Os Açores reportaram mais 517 casos e a Madeira mais 750.

Dos 20 óbitos registados nas últimas 24 horas, cinco foram na zona de Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte, quatro no Centro, quatro no Alentejo, dois no Algarve e um nos Açores. Entre as vítimas mortais contabiliza-se um homem entre 50 e 59 anos; um homem entre 60 e 69 anos; quatro homens pertenciam à faixa etária entre os 70 e 79 anos; e seis homens e oito mulheres tinham 80 anos ou mais.

No total, o país contabiliza 21.182 óbitos por covid-19 e 3.322.134 casos confirmados desde Março de 2020.

Segundo a actualização mais recente, divulgada na sexta-feira pela DGS, o índice de transmissibilidade do vírus — designado por R(t) — subiu ligeiramente para 0,78 a nível nacional e 0,76 no continente. Já a incidência desceu para 1512,7 a nível nacional e 1432,4 casos de infecção por cada 100 mil habitantes em território continental. Estes indicadores habitualmente são actualizados às segundas, quartas e sextas.

A incidência corresponde ao número de pessoas infectadas com o coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19) por cada 100 mil habitantes. Já o índice de transmissibilidade — R(t) — corresponde ao número de pessoas que são, em teoria, contagiadas por alguém com a infecção activa.