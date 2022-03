Têm sido muitos os que confundem a falta de veemência do PCP e do BE na condenação da invasão russa com falta de solidariedade com os ucranianos.

É ordinário o aproveitamento da invasão da Ucrânia para bater nos comunistas do PCP e do Bloco de Esquerda. Bem sei que tudo vale no amor e na guerra mas a política, embora goste de fingir que é ambas as coisas, nem é uma coisa nem outra: é opinião. Vejam-se as despedidas na estação de comboios de Kiev para perceber o que é a guerra, e o que faz ao amor.

Permitam-me então fazer a mais breve das apresentações.

Basta ter dois olhos na cara para ver as desigualdades, injustiças e misérias que há em todas as sociedades capitalistas. Daí que não seja irracional julgar que o defeito é do próprio capitalismo.

Não é preciso ter presente outro tipo de sociedade preferível. Basta ser-se anticapitalista. Para se ser absolutamente contra uma coisa (a guerra, por exemplo) não é preciso apresentar uma alternativa, um modelo de paz. Não preciso de acreditar noutra religião para ser anticristão.

Para os anticapitalistas, as várias modalidades políticas a partir do PS para a direita distinguem-se pelos remendos que propõem para corrigir as consequências do capitalismo.

Mas somos todos remendistas porque somos todos capitalistas. É por isso que, para eles, o PS também faz parte da Direita. A Direita são os capitalistas,

Sendo anticapitalistas, o PCP e o BE vêem obrigatoriamente a União Europeia e a NATO como clubes de capitalistas. Os EUA são os capitalistas-mor, com o capitalismo mais selvagem (menos remendado).

Os russos também são capitalistas mas são o inimigo dos três grandes inimigos: dos EUA, da UE e da NATO.

E, como tal, dão jeito.

O resto (que é muito) vem tudo por acréscimo.