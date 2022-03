O desafio do turismo - e parabéns ao PÚBLICO

Trinta e dois. O PÚBLICO faz hoje 32 anos, longa vida ao PÚBLICO! Como já é hábito em dia de aniversário, o jornal oferece aos seus leitores uma edição especial, daquelas para guardar: em papel ou de forma digital. Hoje é, portanto, dia para se sentar a ler o PÚBLICO com redobrada atenção – até porque o tema que escolhemos abordar é daqueles que realmente toca a todos. “Nós e a crise climática. O que fazer?” dá mote à edição especial de aniversário – e, claro, também à Fugas.

Começamos com uma pergunta: o que está a fazer a indústria do turismo para ser mais sustentável? A Andreia Marques Pereira falou com vários especialistas, deixa algumas respostas e chega a uma conclusão: nos tempos que correm, o turismo sustentável não é mais um desafio, é “o” desafio. Vale a pena ler com atenção.

Tendo esta constatação em mente, o Luís Octávio Costa foi ver o que dois municípios portugueses estão a fazer para se tornarem destinos turísticos mais sustentáveis. Baião, por exemplo, recebeu no final de 2021 o selo atribuído pelo Global Sustainable Tourism Council, e desde então reformatou a linguagem, adoptou manuais de boas práticas e desatou a ouvir a natureza — e as pessoas que a moldam. Vouzela, por sua vez, foi o primeiro concelho de Portugal a obter a certificação Biosphere Destination e está neste momento a dobar uma série de ideias e de projectos que já estão a transformar uma paisagem descaracterizada pelos incêndios de 2017. “Ardeu-nos o concelho todo e não ficámos a chorar.” São duas reportagens imperdíveis.

Em França, a alpina Grenoble é a Capital Verde da Europa e o Sousa Ribeiro conta-nos como põe em prática uma série de medidas que a tornam num lugar cada vez mais aprazível. Define zonas de baixas emissões, limita a velocidade, cria bairros ecológicos e fomenta uma alimentação saudável nas escolas.

Falando em alimentação saudável, o Rafael Tonon pega no exemplo da alta cozinha para questionar se a sustentabilidade será apenas vegetariana. O Eleven Madison Square, em Nova Iorque, eliminou produtos de origem animal no menu de degustação; o Geranium, em Copenhaga, pôs a carne de lado, mas continua a servir peixe e mariscos; o chef português José Avillez prepara-se para abrir o Encanto, um restaurante que se dedicará apenas aos vegetais. Mas, ainda assim, diz Avillez, um restaurante pode ser sustentável se servir também carne e peixe. Está tudo aqui.

Pelo Alqueva, o Montimerso é um projecto de hotelaria que nasceu numa antiga herdade perto de Monsaraz onde o montado misto foi recuperado e dignificado. Por entre azinheiras, montes, ovelhas e abelhas, quer-se sustentável de alto a baixo. Um luxo de largas vistas, tanto de dia para a água como à noite para os céus estrelados, conta-nos o Luís J. Santos.

E já que andamos pelo Alentejo, fixemo-nos na Herdade da Malhadinha, entre Beja e Castro Verde, onde a Alexandra Prado Coelho foi ver como o rebanho de ovelhas contribui para manter a vinha sustentável e garantir a qualidade dos vinhos. E por falar em vinhos, o Pedro Garcias reflecte sobre o aquecimento global e a tradição vitivinícola na Ucrânia, o país que está a unir o mundo na defesa do seu território contra a ofensiva russa. Mais um texto a não perder.

Por sua vez, a Carla B. Ribeiro dá conta de como a indústria automóvel acelera o passo rumo à descarbonização, mas ressalva que ainda não chega. O que estão a fazer as marcas para mudar o paradigma?

Para o fim fica a crónica do Miguel Esteves Cardoso, que também não quis fugir ao tema e deixa uma receita de panquecas sustentáveis (e deliciosas, garante).

É tudo por hoje. Volto para a semana, com mais sugestões para o seu tempo de lazer. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas!

