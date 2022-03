A importância de estimular a autonomia nos mais pequeninos

Quando nos habituamos a fazer as coisas pelos nossos filhos, eles podem ficar muito frustrados e, como consequência, podem nem sequer querer tentar fazer por si próprios.

Nos primeiros anos de vida, os mais pequeninos desenvolvem-se e crescem de uma forma incrível e visível aos nossos olhos. Não tão visível é o que cresce e se desenvolve nos seus cérebros enquanto absorvem tudo o que se passa à sua volta como verdadeiras esponjas.

No entanto, algumas das capacidades que observamos em crianças mais velhas, ou até mesmo em nós adultos, irão levar o seu tempo a desenvolver-se nomeadamente a sua autonomia e independência.

Desenvolver a autonomia traz inúmeros benefícios para as crianças. Uma delas é fomentar a autoconfiança, a autoestima para desenvolver a confiança necessária para enfrentar e superar os desafios da vida e tornar-se adultos independentes no futuro.

O que significa “autonomia” nos mais pequeninos?

Na primeira infância, autonomia significa a capacidade de uma criança agir por vontade própria e realizar tarefas de forma independente, sem a ajuda de um adulto.

Benefícios da autonomia

Naturalmente, como pais, temos o desejo de superproteger nossos filhos, pois não desejamos que eles passem por nenhuma dor. Daí que, no nosso dia-a-dia, acabamos por apressar os pequeninos, também porque na correria do dia a dia, é muito mais fácil fazermos as coisas por eles: apertar os sapatos ou vestir o casaco são alguns exemplos.

No entanto, é importante termos alguma consciência dos aspetos negativos desta superproteção, porque com a melhor das intenções podemos prejudicar sua confiança e transformá-los em crianças inseguras e tímidas e influenciar a personalidade dos nossos filhos à medida que se desenvolvem e se tornam adultos.

Existem formas que conseguimos desacelerar esta necessidade que temos de os manter dependentes e ajudá-los a desenvolver independência e confiança, dando um empurrãozinho na sua autoestima. Estas competências vão levá-los bem mais longe do que ser os melhores da turma ou tirar as melhores notas!

Como incentivar a autonomia?

Quando as crianças aprendem a ser autónomas, elas naturalmente vão tornar-se adultos independentes através das novas competências que adquirem durante a infância.

Precisamos de ter tempo e paciência para ajudar os mais pequeninos a serem capazes de desenvolver esta competência tão importante para a vida. Isso significa que, às vezes, é importante aguardar que o bebé, em tentativa-erro, aperte o casaco ou os cordões enquanto pensa secretamente para si “Eu já tinha apertado e já tínhamos saído de casa”.

Aproveite este tempo de espera porque ele pode tornar-se também num momento de conexão se a criança perceber que está ali para ajudar e guiar e não para fazer as coisas por ela. Outra forma de desenvolver esta autonomia é por exemplo avisar que eles precisam de fazer algo, assoar o nariz é um exemplo, em vez de ir logo limpar o nariz sem que eles sequer parem a brincadeira e por isso mesmo não adquiram consciência do nariz sujo e da necessidade de o limpar.

Os mais pequeninos não têm o mesmo nível de atenção e foco que os adultos e por isso podem não reparar que têm um pingo no nariz. Ao invés de pegarmos logo no lenço e limparmos, podemos sugerir que à criança que pegue num lenço e limpe.

Quando nos habituamos a fazer as coisas pelos nossos filhos eles podem ficar muito frustrados e, como consequência, podem nem sequer querer tentar fazer por si próprios.

À medida que a criança cresce, você pode reconhecer os seus esforços em casa por meio de exemplos muito simples, como calçar os sapatos, comer e vestir-se de forma independente.

Abaixo estão algumas formas e exemplos para orientá-los no desenvolvimento da autonomia à medida que crescem desde bebés. É importante estimular a autonomia dos mais pequenos e ajudá-los a serem capazes de:

Assoar o nariz , com um espelho por perto.

, com um espelho por perto. Vestir e despir . Há formas mais fáceis de ensinar a vestir o casaco do que a forma que fazemos diariamente. Podemos colocar o casaco no chão, os meninos põem os dois braços e passam por cima da cabeça, o que encaixa perfeitamente.

. Há formas mais fáceis de ensinar a vestir o casaco do que a forma que fazemos diariamente. Podemos colocar o casaco no chão, os meninos põem os dois braços e passam por cima da cabeça, o que encaixa perfeitamente. Dar ou ir buscar a fralda .

. Buscar água quando têm sede, pelo que a mesma deve estar acessível.

quando têm sede, pelo que a mesma deve estar acessível. Escovar o cabelo e os dentes , sendo necessário garantir que ambas as escovas estão à mão.

, sendo necessário garantir que ambas as escovas estão à mão. Preparar pequenos snacks quando sentem fome.

quando sentem fome. Lavar as mãos sem ajuda, colocando uma toalha por perto e um degrau para facilitar a subida ao lavatório.

Ao incentivarmos os nossos filhos a cuidarem de si próprios estamos a desenvolver as suas capacidades cognitivas, sócio-emocionais e de autonomia. Para além disso, mostramos que confiamos neles e que as suas escolhas também importam, o que desenvolve a auto-estima.