Pedro Gomes sobre a semana de trabalho de quatro dias: “Sexta-feira é o novo sábado”

Esta semana, no podcast 45 Graus, o convidado é Pedro Gomes, professor de Economia em Birkbeck, Universidade de Londres. Completou a licenciatura em economia no ISEG em 2003 e doutorou-se pela London School of Economics em 2010. Sexta Feira é o Novo Sábado é o seu primeiro livro, que acaba de ser publicado em português.

Actualmente, a maioria das pessoas tem um emprego de segunda a sexta-feira e descansa nos dois dias do fim-de-semana. Mas não foi sempre assim. Ainda há menos de 100 anos, na maioria dos países, a semana de trabalho era de segunda a sábado, só com um dia de descanso.

Nos últimos anos tem havido cada vez pessoas a sugerir que se dê ainda mais um passo em frente e se passe para uma semana de trabalho de apenas quatro dias. Há mesmo várias empresas que já testaram este modelo e alegam resultados muito positivos, inclusivamente na produtividade. A pandemia, com a modificação de hábitos de trabalho que provocou, acabou por dar um novo vigor a esta discussão.

No livro Sexta Feira é o Novo Sábado, Pedro Gomes defende que uma semana de quatro dias, para além de ser benéfica para as pessoas, daria um impulso à economia, estimulando a procura, a produtividade, a inovação e os salários, contribuindo ao mesmo tempo para reduzir o desemprego e o apelo de movimentos populistas. O livro foi originalmente publicado em inglês e é mais vocacionado para economias ricas, como a dos EUA e dos países do centro e norte da Europa, do que Portugal. Ainda assim, tem muito de relevante se queremos entender o que pode ser o mundo do futuro.

Ao longo da conversa, são debatidas as especificidades do modelo proposto por Pedro Campos, os benefícios que poderia trazer e o modo como seria implementado, bem como os obstáculos que se podem levantar.

