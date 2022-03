As listas e as ideias dos candidatos às eleições do Sporting

O PÚBLICO resume quais as ideias fundamentais dos três candidatos às eleições do Sporting.

Frederico Varandas

Futebol

A melhor forma de resumir o projecto de Frederico Varandas para o futebol do Sporting é: Rúben Amorim. A arriscada aposta num técnico jovem e inexperiente correu melhor do que o esperado e culminou no fim de um jejum de 19 anos sem títulos de campeão. Não se espera outra coisa que não seja continuidade em relação ao que tem sido feito nos últimos dois anos, um “equilíbrio entre formação e contratações externas asseguradas através de um scouting criterioso”, como diz no programa eleitoral.

Frederico Varandas: Lista A - Por uma nova era verde Conselho Directivo (vice-presidentes) Francisco Salgado Zenha, Pedro Lencastre, Maria José Serrano, André Bernardo. Conselho Fiscal e Disciplinar João de Freitas Teives Henriques (presidente); José Pedro Fezas Vital (vice-presidente) Assembleia Geral João Palma (presidente), Pedro Almeida Cabral (vice-presidente)

Finanças

Tão ou mais desafiante do que montar uma equipa de futebol é fazê-lo ao mesmo tempo que se gere uma situação financeira difícil. Segundo o último relatório e contas, a SAD do Sporting tem um passivo de 317,8 milhões de euros, mas com activos no valor de 285,8 milhões de euros, o que significa que a SAD tem um capital próprio negativo de 32 milhões. Varandas promete continuar com o “processo de reestruturação da dívida bancária” e comprometia-se a recomprar as VMOC. No último dia do mandato, Varandas anunciou a recompra de uma parte substancial dos títulos, recorrendo à antecipação de receitas de direitos televisivos e garantindo que os “leões” irão manter o controlo accionista da SAD.

Modalidades

Tal como no futebol, o Sporting conquistou muita coisa a nível nacional e internacional nas modalidades e Varandas também usa isso como bandeira eleitoral. “Trinta por cento dos títulos europeus conquistados foram neste mandato”, resumiu o presidente no debate, salientando também uma redução de custos feita sem perder competitividade. No programa, o caminho das modalidades será o mesmo do futebol: formação e recrutamento criterioso.

Ricardo Oliveira

Futebol

Ricardo Oliveira considera que Rúben Amorim “encaixa na perfeição” no seu projecto para o futebol, mas defende que o Sporting tem de estar preparado para a saída inevitável do técnico. Defende ainda um “modelo de jogo transversal a todos os escalões” de formação de forma a haver um melhor aproveitamento de jogadores feitos no clube, e um recrutamento baseado num scouting rigoroso e menos dependente de intermediários.

Ricardo Oliveira: Lista B - Futuro com garra Conselho Directivo (vice-presidentes) Mário Patrício, Sandra Ribeiro, Jorge Gurita, Sérgio Cintra Conselho Fiscal e Disciplinar Miguel Frasquilho (presidente), Gonçalo Castro (vice-presidente) Mesa da Assembleia Geral Luís Natário (presidente), Mário Pinto e Castro (vice-presidente)

Finanças

Crítico da gestão financeira da actual direcção, Ricardo Oliveira garante no imediato um financiamento entre 150 e 200 milhões de euros “a longo prazo de juro baixo” para “recompra imediata das VMOC” o “pagamento da dívida de curto prazo a juro altíssimo”, “pagamento de toda a dívida em incumprimento”, pagamento das emissões obrigacionistas dentro do prazo” e “liquidez de caixa e equivalentes para fazer face ao funcionamento regular do clube e SAD”.

Modalidades

O presidente da Federação Portuguesa de Padel promete reactivar o padel no Sporting, mas não só. Para além de reintegrar o remo e a canoagem no mosaico desportivo dos “leões”, Ricardo Oliveira quer “reactivar os Gabinetes Olímpico e Paralímpico” e manter as modalidades em que o Sporting seja campeão nacional e tenha historial (não diz quais).

Nuno Sousa

Futebol

Para não variar em relação a nenhum dos candidatos que alguma vez se candidataram à liderança do Sporting, Nuno Sousa defende uma aposta reforçada na formação. Promete ainda o regresso de Augusto Inácio a Alvalade como conselheiro do presidente e colaborador para o futebol profissional, e que a política desportiva no que diz respeito ao futebol seja votada pelos sócios em Assembleia Geral. Promete ainda que os jogos em casa do futebol feminino passem a disputar-se em Alvalade.

Nuno Sousa: Lista C - Pelo meu Sporting Conselho Directivo (vice-presidentes) Rui Silva, Hélder Amaral Pedro Lopes Conselho Fiscal e Disciplinar Pedro Domingos (presidente), Luís Silva (vice-presidente) Mesa da Assembleia Geral João Gaspar (presidente), Joaquim Costa (vice-presidente)

Finanças

Nuno Sousa fala da necessidade de encontrar parceiros “no mercado internacional” para montar e financiar tudo o que tenha a ver com a restruturação financeira do clube, tendo como objectivo final reduzir “o custo de financiamento para o mínimo possível”. O gestor fala ainda da necessidade de lançar “ um novo empréstimo obrigacionista de 30 a 50 milhões” para ter “mais linhas de financiamento, com diferentes maturidades”.

Modalidades

Não há nenhuma promessa de criação ou extinção de qualquer modalidade no programa. O que a Lista C propõe é que essa decisão passe sempre pela vontade dos sócios do Sporting, com a direcção a comprometer-se a apresentar um “business plan” para que a modalidade seja sustentável do ponto de vista financeira e que tenha um estudo das necessidades humanas e logísticas para a sua implementação. Outra promessa importante é a obrigatoriedade de paridade de género em todas as modalidades: “Qualquer modalidade a ser criada tem de o ser para ambos os sexos”.