Boavista e Sp. Braga empatam no Bessa

O Boavista e o Sporting de Braga empataram neste sábado a um golo, em encontro da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio do Bessa, no Porto.

A formação “arsenalista” adiantou-se no marcador aos 37 minutos, por Ricardo Horta, que marcou de penálti o seu 15.º golo na prova, e o gabonês Yusupha restabeleceu a igualdade, aos 53’.

Na classificação, o Boavista, que pontuou pela 10.ª vez nos últimos 11 jogos e confirmou-se como “rei” dos empates (14), é 12.º, com 26 pontos, enquanto o Sp. Braga é quarto, com 46, após a segunda igualdade consecutiva.