Benfica vence com os mesmo defeitos de sempre

O Benfica derrotou neste sábado o Portimonense, no Algarve, por 2-1, num jogo em que, apesar do triunfo, revelou todas as suas habituais fragilidades. Para os “encarnados” o melhor do jogo foi mesmo a conquista dos três pontos.

Numa partida muito “acidentada” e que esteve interrompida primeiro para assistência a um apanha-bolas, depois devido ao lançamento de tochas para o relvado por parte de uma claque benfiquista, o árbitro deu 16 minutos de compensação antes de apitar para o intervalo.

Sem Darwin Nuñez no “onze” devido a uma constipação, o Benfica foi sempre pouco perigoso e, depois de uma perda de bola de Taarabt e de um mau posicionamento defensivo dos centrais “encarnados”, viu-se em desvantagem a partir dos 25’ - Welinton inaugurou o marcador, não falhando perante um desamparado Vlachodimos.

A reacção benfiquista ao golo do Portimonense foi quase inexistente. Sem capacidade para desfazer a linha defensiva dos algarvios, foi preciso um canto e uma jogada fruto do acaso, para a bola ir parar aos pés de Grimaldo, que rematou para golo de fora da área.

Positivo/Negativo Negativo Yaremchuk O avançado ucraniano passou ao lado do jogo. Esteve pouco participativo e, em muitos lances, até apático.

Negativo Nakajima Culpado no segundo golo do Benfica, o japonês não deu nada das suas qualidades( velocidade e virtuosismo técnico) à sua equipa.

Negativo Claque do Benfica Para comemorar os seus 30 anos de vida a claque do Benfica No Name Boys aproveitou o minuto 30 do jogo para lanchar dezenas de tochas de fumo para o relvado. Mais um espectáculo vergonhoso, sem que os indivíduos responsáveis tivessem sido punidos, permanecendo nas bancadas.

Negativo Paulo Sérgio O treinador do Portimonense foi expulso ainda antes do intervalo por protestos. Um péssimo exemplo.

No segundo tempo, uma perda de bola de Nakajima no meio-campo “encarnado” permitiu um contra-ataque que seria vitorioso para os lisboetas, com Gonçalo Ramos a finalizar a jogada e a consumar a reviravolta no marcador.

Até ao apito final, Welinton ainda esteve perto da igualdade, mas rematou por cima da barra da baliza à guarda de Vlachodimos, e Relvas rematou ao lado com perido. Tudo lances que nasceram no flanco esquerdo da defesa benfiquista, sempre muito pouco fiável quando se trata de defender.

Já o Benfica, teve um par de saídas rápidas para o ataque mas Samuel Portugal não foi obrigado a nenhuma defesa complicada, mantendo-se a vantagem pela margem mínima para os “encarnados” até final.