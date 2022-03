Benfica quer repetir a ideia e esperar resultados diferentes

Na primeira volta, no Estádio da Luz, os “encarnados” esmagaram o Portimonense, mas saíram desse jogo com uma derrota. A eficácia dos algarvios na finalização e a exibição de Samuel Portugal foram determinantes.

A famosa frase atribuída — erradamente, diz-se — a Albert Einstein sobre a insanidade de repetir acções ou comportamentos e deles esperar resultados diferentes, pode ser um bom ponto de partida para o Portimonense-Benfica. É que se os “encarnados” fizerem hoje (18h, SPTV), na 25.ª jornada da Liga, o mesmo que fizeram no jogo da primeira volta, é provável que deitem ao lixo a tal célebre frase — repetindo o desempenho, possivelmente vão mesmo ter um resultado diferente.

Na primeira volta, no Estádio da Luz, o Benfica esmagou o Portimonense, mas saiu desse jogo com uma derrota, por 0-1. Mas se o passado vale de alguma coisa, então valerá, neste caso, para que os “encarnados” não desconfiem do que fizeram nesse dia: tiveram um rating de golos esperados quase nos três e não marcaram nenhum. Os algarvios tiveram 0,2 e marcaram um, sendo que o herói desse jogo foi o guarda-redes Samuel Portugal, com seis defesas.

O Benfica fez mais de 20 remates e poucas oportunidades de golo concedeu ao adversário — solidez que até é rara nesta equipa —, pelo que um desempenho semelhante significará, esta tarde, uma altíssima probabilidade de vitória.

Do outro lado, o Portimonense está em agonia, não ganhando há 12 jogos, fase que fez a equipa cair do sexto lugar, bem dentro da luta europeia, para o nono, bem fora dessa disputa. Está, ainda assim, nove pontos acima da zona de descida, pelo que não terá motivos para entrar em pânico e mudar o que faz habitualmente.

Espera-se que volte a ser uma equipa de pouca audácia ofensiva, mostrando-se bastante predisposta a viver longos períodos de momento defensivo — é a terceira equipa da I Liga que mais tempo passa no seu terço do campo e a segunda que mais remates concede.

Espera-se, portanto, fé no contra-ataque e nas bolas paradas, já que os algarvios marcam bastante por essa via, sofrem pouco e são particularmente fortes no jogo aéreo (segunda equipa com mais duelos ganhos).

E se para o Benfica a receita poderá ser repetir o que fez na jornada 8, esta ideia poderá ter, porém, executantes diferentes. João Mário acabou esse jogo com sete passes para finalização, mas o médio tem sido um jogador secundário nesta fase da temporada, com a opção de Nélson Veríssimo a recair sobre Taarabt.

“O João Mário tem muita qualidade na manutenção e gestão da bola, o Adel vê as desmarcações dos colegas e alimenta os movimentos dos jogadores nas dinâmicas ofensivas que temos”, explicou o treinador do Benfica, na antevisão da partida.

Ciente das dificuldades que deverá encontrar, Paulo Sérgio, técnico do Portimonense, deixou uma garantia: “Não treino jogadores para ficarem só a correr atrás da bola. Temos de encontrar uma estratégia para pôr o Benfica em sentido, para que não seja um treino de ataque de uma equipa e de defesa da outra. Temos a baliza do Benfica nos olhos”.