Era isto que o Sporting queria de Slimani

Quando contratou Islam Slimani, Rúben Amorim quereria, em tese, duas coisas: um avançado com poder aéreo na luta entre os centrais e capaz de finalizar sem muitas oportunidades, para complementar um Paulinho mais associativo e menos “matador”. Neste sábado, foi isso que teve do argelino, que “desbloqueou”, pelo ar e pelo chão, o jogo frente ao Arouca ganho pelo Sporting por 2-0.

Os “leões” ficam a três pontos do FC Porto e pressionam os “dragões”, que jogam neste domingo em Paços de Ferreira, além de voltarem a colocar o Benfica a quatro pontos. Já o Arouca pode terminar a jornada na zona de descida de divisão.

Falsa partida

A primeira parte foi um jogo globalmente aborrecido e o rating de golos esperados (0,4 para o Sporting e 0,1 para o Arouca) atesta a falta de capacidade ofensiva das equipas.

O Sporting surgiu com Dário Essugo no lugar de Palhinha/Ugarte, Esgaio no lugar de Porro, Vinagre na ala esquerda (Matheus Reis de regresso à defesa) e Slimani no lugar de Paulinho. Destas quatro mudanças, apenas duas foram boas notícias no plano individual: Essugo fez uma boa primeira parte, a dar fluidez com bola, e Matheus Reis mostrou novamente que consegue ajudar mais a equipa como central pela esquerda.

No plano colectivo, o Sporting encontrou um Arouca com a defesa bastante subida, mas sem pressionar alto. Em suma, tinha a equipa muito compacta na zona central do campo, algo que convidava o Sporting a explorar a profundidade. Os “leões” nem sempre aceitaram esse “convite” e, quando o fizeram, acabaram quase sempre apanhados em posição de fora-de-jogo.

Insistiram, sobretudo, nas movimentações muito padronizadas com Paulinho em apoios frontais e Sarabia entre linhas, mas o problema é que o espaço nessas zonas estava congestionado, pelo que ter Slimani a replicar tanto os movimentos habituais de Paulinho até acabou por ser contraproducente tendo em conta a postura do Arouca.

Positivo/Negativo Positivo Islam Slimani Paulinho dá jogo ofensivo, Slimani dá golos. Pelo ar ou pelo chão, continua a ser um finalizador – e faltava isso ao Sporting. Negativo Rúben Vinagre Prometia ser o dono da ala esquerda (e vai ser comprado pelo clube em definitivo), mas teima em desiludir. Uma vez mais, mostrou-se trapalhão e a travar muitas jogadas.

Negativo Arouca Muito pouca predisposição ofensiva. Com sorte poderia até nem ter perdido o jogo, mas nunca o ganharia.

É certo que houve um golo anulado a Sarabia aos 9’ (fora-de-jogo, na única jogada em que entrou um passe vertical entre linhas) e dois remates para fora de Nuno Santos aos 23’ e 36’, mas houve, globalmente, pouca capacidade de Sporting e Arouca em ferirem o adversário.

Slimani desbloqueou

O Sporting voltou do intervalo com Porro, Ugarte e Paulinho, mas nem precisou do efeito dos “reforços”. Com problemas para resolver pela via criativa, os “leões” atalharam o caminho e, logo aos 47’, Slimani cabeceou com categoria um canto de Porro. E era isto que Rúben Amorim queria do argelino: poder aéreo na luta entre os centrais.

Aos 52’, Paulinho pediu a bola em largura, para se associar com Nuno Santos. O extremo cruzou e Slimani, sagaz a ler a jogada, fugiu à marcação e finalizou sem dificuldade. E era também que Rúben Amorim queria do argelino: ser “matador” na área (já leva três golos em apenas 210 minutos).

Não foi necessária a influência táctica e estratégica das alterações de Amorim, já que o jogo pareceu resolver-se “sozinho”, em poucos minutos.

O Sporting, até pela presença em campo dos jogadores mais capazes, conseguiu, a partir daqui, controlar a partida com bola. Mas o Arouca, desfeito, seduzia os “leões” a abdicarem do controlo e acelerarem o jogo.

Matheus Nunes e Nuno Santos, mais fortes quanto maior for o espaço para correr, subiram de rendimento e ajudaram a criar mais um par de lances de perigo – um deles poderia ter sido o hat-trick de Slimani.