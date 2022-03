Benfica vence com os mesmos defeitos de sempre

Numa partida muito “acidentada” e que esteve interrompida primeiro para assistência médica a um apanha-bolas e depois devido ao lançamento de tochas para o relvado por parte de uma claque benfiquista — tudo durante o primeiro tempo, o que levou o árbitro a dar 16 minutos de compensação antes de apitar para o intervalo — o Benfica derrotou neste sábado o Portimonense, no Algarve, por 2-1, num jogo em que, apesar do triunfo, revelou todas as suas habituais fragilidades.

Para os “encarnados” o melhor do jogo foi mesmo a conquista dos três pontos. Sem Darwin Nuñez no “onze” titular devido a uma constipação — o uruguaio foi substituído por um inconsequente Yaremchuk — o Benfica foi aquilo que tem sido na maior parte dos jogos desta temporada. Pouco contundente no ataque e com movimentações previsíveis; pouco fiável na defesa e excessivamente permeável.

Taarabt era o responsável por “criar” jogo nos benfiquistas e o marroquino fez o que pôde. Mas com os seus colegas a não se mostrarem muito disponíveis para movimentos de ruptura nas costas da bem organizada defesa do Portimonense, os lances de perigo junto da baliza dos algarvios foram uma raridade.

Positivo/Negativo Negativo Yaremchuk O avançado ucraniano passou ao lado do jogo. Esteve pouco participativo e, em muitos lances, até apático.

Negativo Nakajima Culpado no segundo golo do Benfica, o japonês não deu nada das suas qualidades( velocidade e virtuosismo técnico) à sua equipa.

Negativo Claque do Benfica Para comemorar os seus 30 anos de vida a claque do Benfica No Name Boys aproveitou o minuto 30 do jogo para lanchar dezenas de tochas de fumo para o relvado. Mais um espectáculo vergonhoso, sem que os indivíduos responsáveis tivessem sido punidos, permanecendo nas bancadas.

Negativo Paulo Sérgio O treinador do Portimonense foi expulso ainda antes do intervalo por protestos. Um péssimo exemplo.

Pior. Aquilo que acontece demasiadas vezes sempre que Taarabt joga voltou ontem a suceder. O médio arrisca no passe e perde a bola quando a equipa “encarnada” está balanceada para o ataque. O resultado é uma transição rápida do adversário que, ontem, beneficiou ainda da má abordagem ao lance dos centrais benfiquistas que, apesar de serem dois, foram ultrapassados por Welinton Junior, implacável perante um desamparado Vlachodimos.

A reacção benfiquista ao golo do Portimonense foi quase inexistente. Sem capacidade para desfazer a linha defensiva dos algarvios, foi preciso um canto e uma jogada fruto do acaso, para a bola ir parar aos pés de Grimaldo, que rematou para golo de fora da área.

O segundo tempo iniciou-se com as mesmas características, mas uma perda de bola, desta vez do Portimonense — Nakajima foi o responsável pelo lance, ainda no meio-campo “encarnado” — permitiu um contra-ataque que seria vitorioso para os lisboetas, com Gonçalo Ramos a finalizar a jogada e a consumar a reviravolta no marcador.

A vencer, Nélson Veríssimo optou por segurar o resultado, substituindo um sempre perigoso Taarabt por Meité. O técnico benfiquista queria agora apostar nas transições rápidas após recuperações de bola, prevendo o adiantamento do adversário na busca do empate. E isso aconteceu um par de vezes, embora sem consequências práticas.

Mas o que também aconteceu foi a permeabilidade defensiva do Benfica, que viu os algarvios aproximarem-se com perigo junto da baliza de Vlachodimos um par de vezes. Até ao apito final, Welinton teve nos pés a possibilidade de igualdade, mas rematou por cima da barra da baliza “encarnada”, enquanto Relvas rematou ao lado com perigo. Tudo lances que nasceram no flanco esquerdo da defesa benfiquista, sempre muito pouco fiável quando se trata de defender.

Até ao final, o melhor que o Benfica conseguiu foi um par de saídas rápidas para o ataque, mas Samuel Portugal não foi obrigado a nenhuma defesa complicada.

O Portimonense manteve a tendência de não ganhar — há 11 jogos que não sabe o que é isso para o campeonato —, enquanto o Benfica somou o segundo triunfo consecutivo, o que é o mesmo que dizer que Nélson Veríssimo igualou a sua melhor sequência de vitórias desde que assumiu o comando técnico da equipa.