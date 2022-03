Amélia Muge estreia Meu coração emigrou, segundo single do seu novo álbum Amélias

Quinze dias após a publicação do primeiro single e videoclipe do novo álbum da cantora e compositora Amélia Muge, com data de lançamento anunciada para 18 de Março, chega agora às plataformas digitais o segundo. Chama-se Meu coração emigrou e, tal como o primeiro (Chove muito, chove tanto), assenta no desdobramento da voz de Amélia em variações tímbricas, tonalidades, ambiências ou pulsões rítmicas. O arranjo é de António José Martins, também responsável pela introdução de sons electrónicos a que se junta a percussão de José Salgueiro, mas é a voz a protagonista. Daí o título do álbum: Amélias.

Num texto que anuncia o disco, escreve Amélia: “Sempre tive o canto em coro na minha vida, no meu coração e no meu trabalho, bem espelhado na minha colaboração com as vozes búlgaras do Pirin Folk Ensemble na Expo 98, ou em projectos mais alargados, como a criação do grupo: Outra Voz, ligado à área da Comunidade de Guimarães Capital Europeia da Cultura (grupo este que teve uma participação muito expressiva e particular no CD Periplus, deambulações luso-gregas em parceria com o músico grego Michales Loukovikas) bem como a experiência ligada à concepção do concerto com vários grupos: De Viva Voz, O Canto profundo à Capela. Artisticamente, a par destas revisitações que vão às raízes de infância e às da música tradicional estão ainda outros desafios de fusão multicultural, a minha participação nas Terras de canto, com as cantoras italianas Elena Ledda (Sardenha) e Lucilla Galeazzi, a ligação à música grega e às linguagens mais contemporâneas como as de Meredith Monk, Bobby McFerrin ou Laurie Anderson.”

O novo single de Amélia Muge estreia-se menos de 48 horas antes de a RTP2 exibir o documentário Amélias, gravado nos dias 7, 8 e 9 de Janeiro 2022 no Auditório de Espinho e centrado no concepção do novo álbum. Com realização de Igor Martins e produção de Isabel Roma, o documentário (de 50 minutos) será exibido pouco depois da meia-noite de domingo para segunda-feira, às 00:08 de 7 de Março, segundo a programação da RTP.