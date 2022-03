MAI mostrou a família Homenyuk “toda a disponibilidade em apoiar” a sua vinda para Portugal

O Ministério da Administração Interna (MAI) manifestou à família de Ihor Homenyuk “toda a disponibilidade em apoiar” a sua vinda para Portugal, a partir de qualquer dos países que fazem fronteira com a Ucrânia, “quando e se a família tomar essa decisão, nomeadamente atribuindo salvo-condutos humanitários a quem não tiver documentos”. Foi através da Amnistia Internacional que o Governo ficou a saber da intenção da família de se refugiar em Portugal.

Ihor Homenyuk, ucraniano, morreu a 12 de Março de 2020 no centro de instalação temporária do aeroporto de Lisboa, gerido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Três inspectores do SEF foram condenados a nove anos de prisão no julgamento sobre a sua morte.

Mas segundo o gabinete de imprensa, o advogado da família José Gaspar Schwalbach disse ao MAI que por enquanto essa não era intenção de Oksana, a viúva, e dos filhos menores de 10 e 15 anos, tal como afirmou na quinta-feira ao PÚBLICO, sair da Ucrânia.

A família fez na quinta-feira um pedido de protecção temporária a Portugal por causa da guerra na Ucrânia. Segundo disse o advogado mantém-se a decisão da família de permanecer em Lviv e Oksana espera “que não seja necessário abandonar a sua terra natal”.

De qualquer forma, Schwalbach fez o pedido por precaução, no âmbito da Resolução do Conselho de Ministros. Esta resolução estabelece critérios para atribuição de protecção temporária a refugiados ucranianos por um ano, tendo sido aprovado um regime simplificado para apoiar e agilizar o seu acolhimento.

“Neste momento Lviv (onde vivem) é ainda uma cidade segura mas a evolução da situação e a invasão russa preocupam toda a população. Oksana Homenyuk refere que existem situações mais urgentes do que a dela”, disse o advogado. Esta sexta-feira acrescentou que apenas o filho menor não tinha documentos e que poderia ser necessário o salvo-conduto apenas para ele.

Três inspectores do SEF foram no ano passado condenados a nove anos de prisão, pelo Tribunal da Relação de Lisboa, no caso da morte de Ihor Homenyuk por ofensas à integridade física grave qualificada, com resultado morte. O tribunal deu como provado que Duarte Laja, Luís Silva e Bruno Sousa provocaram lesões traumáticas em Ihor Homenyuk que, juntamente com a posição em que o deixaram algemado, atrás das costas, conduziram a asfixia mecânica, provocando-lhe a morte. Apesar de reconhecerem a “ferocidade” com que os inspectores “atacaram a sua vítima”, as juízas da Relação consideraram que “os arguidos não actuaram com o propósito de tirarem a vida a Ihor”, pois “se o tivessem querido fazer, tê-lo-iam feito na altura”. Assim, absolveram-nos do crime de homicídio.