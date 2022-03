A condenação da Rússia que não fica para a história do PCP

O que conta (o que sempre contou) são as posições oficiais, os documentos escritos aprovados pela Comissão Política, e não as declarações avulsas de alguns dirigentes comunistas.

Depois de, no debate sobre a Ucrânia, o líder parlamentar comunista ter sido tímido a comentar a invasão russa daquele país, ouvimos esta semana na comunicação social vários dirigentes do PCP a condenar com mais veemência Vladimir Putin. Paula Santos, que será a líder parlamentar na próxima legislatura, disse ao Observador que o PCP “condena naturalmente a Rússia”, António Filipe, ainda vice-presidente do Parlamento, disse na CNN que “há uma invasão que todos condenamos” e João Ferreira, ex-candidato presidencial, foi mais longe declarando que o PCP faz uma “condenação clara e inequívoca da violação da integridade territorial da Ucrânia, o uso da força, e que a invasão da Ucrânia é, à luz do direito internacional, inaceitável e merece condenação”.