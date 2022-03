A FLAD tem quatro vagas para estágios pagos em gabinetes de legisladores dos EUA

A FLAD – Fundação Luso-Americana lançou a primeira edição dos FLAD Legislative Internships para que uma nova geração de luso-americanos possa participar activamente no processo legislativo, ganhar experiência em cargos públicos e envolver-se na promoção da comunidade luso-americana nos Estados Unidos.

Em parceria com os legisladores Jim Costa, Michael Rodrigues e Jessica de La Cruz, a FLAD criou um programa concebido especificamente para jovens americanos de ascendência portuguesa entre os 18 e os 25 anos. Vão ser seleccionados quatro estagiários com interesse no serviço público e percurso académico de excelência em qualquer área de formação.

Os estágios, pagos e em formato presencial, vão acontecer entre Maio e Julho, com data de início, duração e horário de trabalho flexíveis.

São aceites candidatos de todas as áreas de formação. A experiência anterior, a formação académica e os objectivos profissionais do estagiário serão tidos em consideração para as tarefas a desempenhar durante o estágio.

As candidaturas estão abertas até 1 de Abril, no site da FLAD.