A guerra ao PCP

Nos últimos dias, e a propósito da guerra na Ucrânia, muitos têm criticado as posições que o PCP assumiu e que se prendem sobretudo com a contextualização do conflito. O partido tem reafirmado que aquela guerra não pode ser dissociada da estratégia conjunta dos EUA, NATO e UE, uma estratégia que se traduziu no alargamento da NATO e no reforço do seu dispositivo militar junto às fronteiras com a Rússia.