No centro de tudo

Não nasci em liberdade. Mas, pelo menos, nunca ma tiraram. Não consigo, por isso, imaginar o sofrimento da Ucrânia. Mas posso sonhar com o dia em que a liberdade será restituída aos ucranianos.

A liberdade é uma palavra como a música. Quem pode ser contra a música? Quem pode ser contra a liberdade?

Lembro-me de como senti levantar-se a minha alma quando restituíram a liberdade a Portugal em Abril de 1974.

Verdade se diga, já poucos havia que se lembrassem do que era a liberdade em Portugal. A todos aqueles, como eu, que tinham nascido em ditadura, não foi restituída a liberdade - foi dada, dada como coisa nova, nunca vista, nunca sentida, cheia de todas as possibilidades, aberta a tudo o que se quisesse dizer e fazer com ela, cheia de futuros imaginados que agora podiam ser partilhados e discutidos, sondados e construídos em público. Em liberdade.

Mesmo assim, eram portugueses os ditadores, era portuguesa a ditadura. Não havia virtude em ser portuguesa. Mas, pelo menos, não era um país estrangeiro que nos tinha tirado a liberdade, não eram estrangeiros que mandavam em nós.

Não consigo, por isso, imaginar uma invasão terrestre, física, real, feita de botas e bombas, cujo objectivo fosse tirar-nos a liberdade e forçar-nos a obedecer as ordens dum país vizinho.

Não nasci em liberdade. Mas, pelo menos, nunca ma tiraram. Não consigo imaginar o que é ser livre e, de um momento para o outro, ser invadido por quem odeia essa minha liberdade e quer tirá-la, custe o que custar.

Não consigo, por isso, imaginar o sofrimento da Ucrânia.

Mas posso sonhar com o dia em que a liberdade será restituída aos ucranianos e imaginar o orgulho por essa restituição se dever totalmente aos próprios ucranianos.

A liberdade, como a música, é fácil de entender. Não há animal que não procure fugir quando é preso. Não há passarinho que não cante.

As coisas mais bonitas e mais importantes são as universais.

Para quê complicá-las?