Apoio para abdicar do recurso ao gás natural

Constata-se que uma das consequências, sobre a Europa, das sanções que esta deliberou sobre a Rússia é a dificuldade de acesso ao gás natural. Numa perspectiva de médio, ou até curto, prazo, talvez fosse oportuno que o governo agilizasse maiores apoios (dos que estão previstos e que são insuficientes) para que as famílias (e condomínios) possam adquirir instalações de energias renováveis para abdicar do gás natural. Com isso evitar-se-iam os efeitos da retaliação russa, no fornecimento de gás, e diminuía-se o peso financeiro para o Estado e para todos nós.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

Diz-me com quem votas...

Senti-me envergonhado ao saber que dois deputados europeus portugueses tinham votado contra a resolução do Parlamento Europeu que condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia. A resolução foi aprovada por 637 votos a favor e 13 votos contra (1,3 % do total). Nos 13 que votarem contra, estão os dois portugueses do PCP, três ou quatro comunistas gregos, um par de Verdes e, pelo menos, um deputado do grupo Identidade e Democracia, o grupo da extrema-direita no Parlamento Europeu em que se filia Marie le Pen e onde o Chega acabou de ser aceite. Sandra Pereira e João Pimenta Lopes (os eurodeputados do PCP que votaram contra a resolução) estão assim em boa companhia.

Se ainda tivéssemos uma “geringonça” a viabilizar o Governo, este episódio iria constituir um belo pedregulho na reputação internacional do país.

Pedro Serrano, Lourinhã

Feridas da guerra

A loucura dos homens tem vindo ao longo dos anos a manchar as páginas da história mundial apenas e só para fazerem valer os seus ideais, desrespeitando pontos de vista contrários aos seus, e a vontade dos povos, sem terem em conta o choro das crianças, a pobreza que as suas atitudes podem gerar, e as feridas da guerra quando as mães vêm os filhos tombar pela insensatez do homem.

Infelizmente, os falsos argumentos que geraram o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, não servem a humanidade, nem sequer ao autor do conflito, que provavelmente queria ficar na história com o estatuto de herói imperialista mas que pelas piores razões, pelo mal que tem causado ao seu povo, com reflexos no resto do mundo, nem merece um lugar na história.

As acções de Vladimir Putin devem ser punidas de forma severa pelas instâncias internacionais, uma vez que a invasão de um país soberano, independentemente da resistência que se tem verificado por parte do povo invadido, pelas suas consequências e sofrimento causado ao mesmo, devem ser considerados crimes de guerra cujas feridas perduram na humanidade.

Américo Lourenço, Sines

Cerca sanitária ao PCP

​Devido a posições xenófobas, o partido Chega foi brindado com uma cerca sanitária na Assembleia da República (AR). André Ventura não tem papas na língua. A comunidade cigana e os beneficiários do rendimento mínimo nacional estão na sua mira. Há situações em que não se pode tirar a razão a André Ventura quando clama por aumentos aos reformados com pensões mínimas e de sobrevivência. O apoio do PCP à invasão russa da Ucrânia tem satisfeito o anticomunismo primário. O timing e a forma como foi declarado esse apoio pode ser a sentença de morte do partido de Militão Ribeiro. E se fosse feita uma cerca sanitária ao PCP na AR devido a esse apoio tendo em conta os mortos e as centenas de milhares de crianças e mulheres ucranianas refugiadas devido à invasão russa?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Comércio no Porto e arredores

Com a febre do desenvolvimento e lucro turístico, nas ruas da chamada baixa da cidade do Porto assistiu-se à substituição de muito do comércio tradicional, pelo que se passou a denominar como comércio local. Embora de forma menos avassaladora, tal também é visível em Vila Nova de Gaia e Matosinhos.

Comércio local que no essencial (loja sim… estabelecimento sim…) são cafés, pastelarias, bares, restaurantes, hotéis, alojamento local, lojas de lembranças e recordações (algumas com artesanato nacional, mas a maioria com artigos oriundos da China).

O negócio imobiliário e senhorios também aproveitaram a onda, afastando, com mais ou menos pressão, moradores do centro histórico e subindo rendas. A pandemia arrefeceu um pouco o entusiasmo lucrativo do turismo, ao mesmo tempo que também acrescentou mais dificuldades ao comércio, contribuindo para o encerramento de lojas, bem visível em ruas centrais.

Ernesto Silva, Vila Nova de Gaia