A guerra híbrida

Estamos diante de uma guerra híbrida. Por um lado, as tropas convencionais confrontam-se no terreno: os tanques russos avançam ao seu ritmo (ou porque é essa a estratégia ou porque esta não está a ser cumprida), destruindo o que surge pela frente, deixando atrás de si um cenário de devastação que já vimos em Alepo ou que nos recorda as ruínas em que a Segunda Grande Guerra deixou a Europa. Enquanto isso, na Ucrânia, militares e milícias resistem quase artesanalmente: erguem-se barricadas de betão e aperfeiçoa-se a produção de cocktails molotov.

Por outro, os ataques informáticos são uma constante entre os dois lados do conflito. Os hackers russos são uma ameaça sobejamente conhecida e a Ucrânia recrutou no Twitter soldados informáticos para um exército cujo objectivo é atacar as redes de transporte e de energia do inimigo. Há uma ciberguerra paralela e invisível para a qual também não existe acordo de cessar-fogo.

Este conflito tem as suas especificidades. Esta é uma guerra tão despropositada, e com consequências tão dramáticas, que só a podemos encarar como um anacronismo impensável. Mas o anacronismo convive com a contemporaneidade da comunicação, sobretudo dos métodos de distribuição das mensagens, assentes no vídeo, e na tecnologia mais sofisticada do mundo em que vivemos e ao qual esta guerra não deveria pertencer.

Este é um conflito que tanto pode ser filmado a partir de um quarto ou de um bunker como visto lá do alto, vigiado pelos satélites comerciais de empresas privadas. Estas, que trabalham com o Departamento de Estado dos EUA, permitem-nos, quase em tempo real, saber qual é evolução da longa coluna russa em direcção a Kiev ou outras manobras militares. Só falta que um dia a mesma seja transmitida por satélite em directo.

Ardilosamente, a administração Biden tem revelado algumas destas imagens antes e durante o conflito, que desmentem por completo o angélico discurso do Kremlin, como quando Moscovo afirmou estar a retirar soldados e, afinal, estava apenas a redistribuir as suas tropas na fronteira com a Ucrânia. A divulgação das imagens de satélite, algo que nunca tinha acontecido com tanta insistência (e não é por acaso que o Governo ucraniano pede que mais lhes sejam fornecidas), é decisiva para perceber as intenções russas e é determinante nesta batalha que oscila entre o convencional e o tecnológico.