Área Metropolitana do Porto vai distribuir 120 milhões a comunidades desfavorecidas

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, o plano de ajuda às comunidades desfavorecidas da Área Metropolitana do Porto (AMP) vai passar pelas áreas da habitação, da exclusão social, do emprego, da pesca ou do ensino. Os municípios de Gaia e do Porto vão receber a maior fatia dos 120 milhões a serem distribuídos pelos 17 municípios da AMP.

A Área Metropolitana do Porto (AMP) definiu esta sexta-feira a afectação das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência destinadas ao Plano de Acção para as Comunidades Desfavorecidas, no montante global de 120 milhões de euros, a distribuir por seis territórios.

Em comunicado, aquela entidade refere que o plano de acção distribuir-se-á por três eixos de intervenção, sendo que os municípios de Gaia e do Porto são aqueles que arrecadam a maior verba.

A distribuição será feita por seis lotes de municípios com problemáticas similares: AMP Centro-Oriental (dois municípios); AMP Sul (cinco municípios); AMP Litoral Norte (três municípios); AMP Litoral Norte (três municípios); AMP Centro-Sul (dois municípios); AMP Interior Norte (três municípios); AMP Oriental (dois municípios).

O primeiro lote - Centro-Oriental - vai receber uma verba de 24,6 milhões de euros e junta o sector oriental do Porto a Gondomar “onde a precariedade social e habitacional e os níveis de pobreza e exclusão social comprometem a coesão metropolitana”.

Com 24,3 milhões de euros, o lote Sul agrega os municípios de Santa Maria da Feira, S. João da Madeira, Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra e Arouca, “com problemáticas ao nível das baixas qualificações e desemprego, bem como da queda demográfica e população crescentemente envelhecida”.

O lote Litoral Norte abrange os concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim, que vão receber 20,3 milhões de euros para responder a problemáticas associadas às comunidades piscatórias.

Com 20,2 milhões de euros, o lote Centro-Sul agrega Vila Nova de Gaia e Espinho, territórios que evidenciam “um tecido urbano industrial e de serviços, com as vulnerabilidades a manifestarem-se nos níveis de desemprego e no emprego com baixas remunerações e nos baixos níveis de qualificação profissional”.

No lote Interior Norte, os concelhos da Maia, Santo Tirso e Trofa, que representam um corredor industrial em transformação, terão 16,5 milhões de euros para a valorização do ensino profissional e na formação ao longo da vida.

Por fim, com 13 milhões de euros, o lote Oriental que inclui Paredes e Valongo que convergem “na juventude populacional, nos níveis médios de escolaridade e qualificação profissional baixos e no emprego industrial, com impacto evidente nos rendimentos, registando ainda carências em matérias de cuidados e serviços”.

De acordo com a AMP, o Plano para as Comunidades Desfavorecidas será materializado em seis intervenções de natureza territorial e de escala supra-concelhia que visam promover o desenvolvimento social e económico e um eixo metropolitano com foco na inovação, na capacitação, na participação e no envolvimento das comunidades.

Será implementado até 31 de Dezembro de 2025 nos 17 municípios da AMP, sendo 50% do total da dotação financeira destinada a intervenções de natureza imaterial (cultura e criatividade, educação, cidadania e empoderamento de comunidades, emprego e economia local, saúde, dinamização social) e os restantes 50% para as intervenções de natureza material/infra-estrutural (regeneração do espaço público).