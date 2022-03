Depois de um ano de interregno, o Festival Palheta está de regresso

O Palheta, festival de robertos e marionetas, está de regresso ao município de Ílhavo para a sua quinta edição. Depois de um interregno de um ano, ditado pelo confinamento a que o país estava sujeito em Março de 2021, o festival assume agora um formato especial, sendo mais reduzido e estando distribuído pelos vários espaços culturais do 23 Milhas, projecto cultural do município de Ílhavo. Entre esta sexta-feira e domingo, há sessões para as escolas e as famílias, mas com propostas que se adaptam a todos os públicos. Estão previstos sete espectáculos que vão das propostas mais tradicionais, como o teatro de Dom Roberto da S.A. Marionetas, à exploração de novas narrativas e abordagens como é o caso de Fronteiras e de Dura Dita Dura.

Por conta do cenário de incerteza em que esta edição foi desenhada, o programa deste ano assume, assim, “uma configuração diferente”. “Apostámos num formato mais clássico, sem a vertente de ocupação de espaço público e de envolvimento da comunidade”, enquadra Luís Ferreira, director do 23 Milhas, assegurando que, se a evolução da pandemia o permitir, o Palheta retomará o seu formato habitual já no próximo ano. Nesta versão especial, o festival viaja para além da Gafanha da Nazaré, a sua cidade berço, repartindo-se pelas quatro salas de espectáculo do município: Casa da Cultura de Ílhavo, Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré, Cais Criativo da Costa Nova e Laboratório das Artes da Vista Alegre.

Entre os grandes destaques do cartaz estão Fronteiras (a ser apresentado esta sexta-feira, pelas 21h30), de André Murraças, e Dura Dita Dura (igualmente agendado para esta sexta, mas às 22h30), do Teatro de Ferro. Dois espectáculos que propõem uma reflexão sobre as migrações, as revoluções, os sistemas vigentes e a consciência cívica.

E ainda que se apresente num formato ligeiramente diferente, o Palheta mantém a tradição do público infanto-juvenil, com propostas para a toda a família. Este ano, e pela primeira vez, até apresentará um espectáculo para bebés e crianças para primeira infância. Chama-se “Ninho” e está a cargo da Partículas Elementares (domingo, às 10h00 e às 11h00). Através da poesia visual, fala-se sobre curiosidade, amizade e sobre as coisas simples da vida. Também a pensar no público familiar, serão apresentados “O meu avô consegue voar” (sábado, 15h30), da Teatro e Marionetas de Mandrágora e “Os sonhos de Tom” (sábado, 22h00), da Limite Zero. Destaque, ainda, para “Alfredo o coleccionador das borboletas” (domingo, às 15h00), da S.A. Marionetas, que, ao contrário do que possa parecer, não é um espectáculo sobre caçar borboletas, mas antes um importante discurso sobre deficiência, limitação, liberdade e inclusão.

O Teatro de Dom Roberto mantém-se em dois dias de festival (sábado e domingo, com sessões às 15h00, 21h30, 16h00), recordando histórias de décadas como “A Tourada” ou “O Barbeiro Diabólico”, mas apresentando novo espólio recuperado, como “O Saloio de Alcobaça”.

Marionetas feitas pelos mais novos

Paralelamente, o Palheta manteve o desafio à turma de artes da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, com um projecto dirigido pelo marionetista e encenador Rui Queiroz de Matos, para o desenvolvimento de várias marionetas construídas pelos alunos, a partir de materiais reutilizáveis. O resultado desse desafio será apresentado na exposição permanente “Na ponta da língua”, a partir desta sexta-feira.

Na manhã de sábado, a oficina “Meias Monstras” (10:00), dirigida às famílias, convoca os participantes a construir uma marioneta de luva, que depois poderão levar para casa. E ainda antes do arranque oficial para o público, há escolas e lares do município que recebem alguns dos espectáculos do Palheta.

Os bilhetes – alguns são gratuitos, outros têm um preço simbólico - estão disponíveis nas bilheteiras da Casa da Cultura de Ílhavo, da Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré e online, na BOL.