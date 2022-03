Em família: na palheta, a puxar os fios da Primavera e do planeta

FESTIVAL

Palheta - Festival de Robertos e Marionetas 2022

4 a 6 de Março

Numa quinta edição em “formato especial” (mais reduzido e concentrado em espaços culturais, com menor envolvimento da comunidade e saídas à rua), o festival volta a espalhar a arte bonecreira por Ílhavo, levando espectáculos à Casa da Cultura, à Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré, ao Cais Criativo da Costa Nova e ao Laboratório das Artes da Vista Alegre. A olhar para “os sonhos e as dores de crescimento, das pessoas e do mundo, mas também para limitações e barreiras”, sublinha a nota de intenções, estão convocadas as criações de André Murraças (Fronteiras), Teatro de Ferro (Dura Dita Dura), S.A.Marionetas (Teatro Dom Roberto e Alfredo o Colecionador de Borboletas), Teatro e Marionetas de Mandrágora (O Meu Avô Consegue Voar), Limite Zero (Os Sonhos de Tom) e Partículas Elementares (Ninho). O cartaz é complementado com a oficina Meias Monstras, que ensina a construir marionetas de luva. O programa detalhado está aqui.

TEATRO

A Lebre e a Tartaruga

5 de Março

Sabemos que a tartaruga chegou primeiro que a lebre à meta, mas parece que há uma parte da fábula de La Fontaine que desconhecemos. O Teatro Reflexo promete desvendar alguns segredos, oferecendo uma divertida alternativa à história, que valoriza sobretudo os valores em jogo. Com texto de Michel Simeão e encenação de Inês Melo, a peça sobe ao palco do Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, sábado, às 11h, com bilhetes a 5€.

Fios Mágicos

5 de Março

Em Coimbra, o Teatro da Cerca de São Bernardo continua a dar corda aos Sábados para a Infância. Neste sábado, às 11h, entram em cena os Fios Mágicos de Rui Sousa, um espectáculo de marionetas para crianças dos “3 aos 103 anos” que, entre outros momentos, puxa os cordelinhos a “um músico de rock, um macaquinho com ambições maiores que a sua realidade e um vampiro apaixonado por uma morta-viva”, explica a sinopse. A entrada custa 6€ (10€ para criança e adulto).

Joana, em Fuga

6 de Março

A abrir caminho às comemorações do Dia Internacional da Mulher, que se celebra a 8 de Março, o Convento São Francisco (Coimbra) recebe o Teatro O Bando e a história de Joana, em Fuga. Estreado em 2001, o monólogo interpretado por Suzana Branco tem na base as linhas de Sophia de Mello Breyner Andresen em Silêncio e Saga, convidando miúdos e graúdos a espreitar o universo da escritora e a “navegar naquele mar, embarcar naqueles navios, sentir o cheiro específico daquele convés e observar ao longe os inúmeros portos”. A encenação é de João Brites. Domingo, às 16h, com bilhetes a 6€ (4€ até aos 12 anos).

VISITAS

Water Stories 2.1

5 de Março

O Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, propõe visitas guiadas a Água – Uma Exposição Sem Filtro, ali patente até Setembro. O “mergulho” é acompanhado por uma mão-cheia de cientistas — Ana Fonseca Galvão, Ana Rita Matias, Carla Sousa Santos, João Correia e João Nascimento — e explora questões como “Quais os efeitos da seca na biodiversidade do planeta?”, “Como podemos aproveitar melhor a água nas nossas casas?” ou “Como podemos explorar os recursos hídricos de forma inteligente e inovadora?”. Sábado, das 11h às 16h, com entrada livre, sujeita a inscrição em www.pavconhecimento.pt.

CINEMA

Animar

5 de Março de 6 de Junho

Cinema, exposições, ateliês e animação. São estas as coordenadas de mais uma edição da Animar, a 17.ª, que volta a levar o cinema de animação ao público mais jovem, em vários espaços de Vila do Conde (entre eles, a Solar – Galeria de Arte, o Teatro Municipal e as escolas do concelho). Apontando o foco à produção recente de curtas-metragens portuguesas, o cartaz destaca os filmes da produtora Bando à Parte e da sua “descendente” BAP Animation Studios. As honras de abertura estão por conta de Cantar! 2, sábado às 16h30, no Teatro Municipal de Vila do Conde, com bilhetes a 3€.

Fitinhas

5 de Março a 2 de Julho

O Mar Shopping de Matosinhos volta a levar à tela o programa que reserva o primeiro sábado de cada mês aos “cinéfilos de palmo e meio”. Com entrada livre, para crianças dos três aos 12 anos, abre com D’Artacão e Os Três Moscãoteiros: O Filme de Toni García (dia 5, às 10h30). Encanto (2 de Abril), Cantar! 2 (7 de Maio), Clifford: O Cão Vermelho (4 de Junho) e Velozes e Traquinas: A Grande Corrida na Neve (2 de Julho) são os outros títulos em cartaz.

OFICINAS

Celebrar a Primavera

5 a 19 de Março

Para “abraçar a nova estação do ano, símbolo de renovação e crescimento”, o Museu do Oriente (Lisboa) alinha uma série de oficinas para famílias. O programa começa este sábado, dia 5, com Magias de Primavera, que convida a descobrir o despertar da natureza, entre o “desabrochar das flores” e os “bichinhos que regressam após um merecido descanso” (às 11h, 4,50€, para bebés até 12 meses). Segue-se, dia 12, a oficina “recheada de cores e delicados odores”, que ensina a construir uma Coroa de Primavera (às 11h30, 4,50€, 1 a 3 anos). A data de 19 de Março está reservada para Histórias com… Cores: Holi – O Festival da Primavera, que se inspira na festa indiana para criar um tapete de boas-vindas à nova estação do ano (às 11h, 6€, M/5).

Um Jardim pelo Correio

6 de Março

O jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, serve de inspiração a esta oficina criativa para famílias, dedicada à arte postal. A ideia é pôr petizes dos seis aos dez anos a observar os encantos e recantos do lugar (feito de “sol e sombra, lindas árvores e animais” e “um lago e três ribeiras”) e a criar um jardim em ponto pequeno, que caiba dentro de uma caixa postal. A orientação é de Vanda Vilela. Domingo, entre as 10h30 e as 12h30 (10€ a 14€).

PASSEIOS

Roteiro de Arte Sustentável

Com o carimbo do colectivo Skeleton Sea, que põe o lixo de praias, sucatas e aterros ao serviço da sua arte, este Roteiro de Arte Sustentável propõe um passeio por Lisboa, com paragens em cinco estações-peças: The Machine na Praça do Campo Pequeno, que mergulha no universo do videojogo Horizon Forbidden West; Sea Monster no Parque das Nações, um monstro marinho feito com mais de 12 toneladas de garrafas de plástico; Indoor Exhibition no Oceanário de Lisboa, com resíduos a dar forma a animais; e, já nos arredores da capital, A Pérola de Água em Santo António dos Cavaleiros, instalação que aponta a luz à fauna e à flora, e a criatura marinha Tiger Shark, instalada no Posto de Turismo da Ericeira. Em todos os trabalhos, a premissa é a mesma: sensibilizar o público para a preservação do planeta e para a gestão responsável dos resíduos.