7 dias, 7 fugas: com mostrengos à porta, salvam-nos a memória, a poesia e outras artes

Sábado, 5: Beja a espreitar o passado

Se o Castelo de Beja e, em particular, a sua Torre de Menagem já eram bom motivo de visita, agora há novo chamariz no horizonte. A partir deste sábado, as ameias do monumento alentejano munem-se de uma nova experiência, com um pé no presente e outro no passado. Chama-se Beja 1400 e é uma visita interactiva onde história, artes e tecnologia se harmonizam para mostrar ao visitante as diferenças e semelhanças entre aquilo que estão a ver e “uma imagem plausível de como poderia ter sido este local no ano de 1400”, faz saber a autarquia. O “antes” e o “agora” da fortificação medieval avistam-se (e podem ser comparados) através de animações digitais repletas de conteúdos historicamente fundados. Estas reproduções, que “adoptaram critérios rigorosos na recriação dos cenários históricos sobre o castelo até à data”, incluem adivinhas, curiosidades e até jogos. A iniciativa está implementada tanto no Posto de Turismo da cidade como na altaneira torre militar, onde a experiência ganha mais fôlego. Esta está aberta a visitas todos os dias, das 9h30 às 12h30 e das 14h às 18h, por 2€ (grátis para menores de 12 anos).

Domingo, 6: Coruche à Mesa

Nove restaurantes coruchenses com “propostas tradicionais irrecusáveis do melhor que se pode degustar no Ribatejo”. É nestes termos que são servidas as Jornadas de Gastronomia - Coruche à Mesa, entre 4 e 6 de Março. Sopa de feijão com couve, bacalhau assado com migas, ensopado de borrego, favada com nacos de vitela brava e açorda de sável são algumas das iguarias que passam nas ementas dos restaurantes Coruja Chef, Fonte de Pau, Coruchense, Cantinho da Sandra, Farnel, Ó Manel, Ponte da Coroa, Sabores de Coruche e Stein Grill, nesta 32.ª edição do certame. Todas são harmonizadas com os vinhos da região e têm por base a herança do gastrónomo da terra José Labaredas, que registou este património no livro Coruche à Mesa e Outros Manjares.

Segunda, 7: de São João da Madeira, com poesia

Depois de um par de anos a estender as letras online, o festival literário Poesia à Mesa volta ao modelo presencial e leva a palavra de seis poetas a vários espaços de São João da Madeira. Restaurantes, teatros, fábricas, escolas, autocarros e, até, o centro de saúde – porque, sublinham, “a poesia é terapêutica e ajuda a curar a alma” –, servem de cenário às linhas de Alda Lara, Vítor Nogueira, Daniel Filipe, A. M. Pires Cabral, Rosalía de Castro e Capicua, os autores escolhidos para esta 20.ª edição, a decorrer até 21 de Março. “Dita, cantada, exposta, trabalhada, conversada e até pendurada na corda”, a poesia está por todo o lado e vem com letras de destaque em momentos como a conversa Poetizando com José Fanha e Fernando Tordo (dia 16), o espectáculo Metafisicamente d’Outro Mundo de Pedro Freitas (dia 17), a Peregrinação Poética com Capicua e Vítor Nogueira (dia 18), o Serão Poético com Júlio Machado Vaz e Pedro Jóia (dia 19) e o projecto Ruge - Poemas & Canções (dia 21), que encerra o programa.

Terça, 8: Nelas por elas

Copos ao alto: neste dia 8 de Março, o brinde é para as mulheres. Pelo menos na adega do produtor Caminhos Cruzados, em Nelas, que à boleia das celebrações do Dia Internacional da Mulher propõe uma prova de vinhos gratuita na Quinta da Teixuga e um brinde ao “papel determinante das mulheres no mundo”, onde o sector do vinho não é excepção. As interessadas devem reservar lugar (e copo) através de enoturismo@caminhoscruzados.net; as provas decorrem entre as 9h e as 18h.

Quarta, 9: do lixo saem mostrengos e arte entre Lisboa e Ericeira

Com o carimbo do colectivo Skeleton Sea, que põe o lixo de praias, sucatas e aterros ao serviço da sua arte, este Roteiro de Arte Sustentável propõe um passeio por Lisboa, com paragens em cinco estações-peças: The Machine na Praça do Campo Pequeno, que mergulha no universo do videojogo Horizon Forbidden West; Sea Monster no Parque das Nações, um monstro marinho feito com mais de 12 toneladas de garrafas de plástico; Indoor Exhibition no Oceanário de Lisboa, com resíduos a dar forma a animais; e, já nos arredores da capital, A Pérola de Água em Santo António dos Cavaleiros, instalação que aponta a luz à fauna e à flora, e a criatura marinha Tiger Shark, instalada no Posto de Turismo da Ericeira. Em todos os trabalhos, a premissa é a mesma: sensibilizar o público para a preservação do planeta e para a gestão responsável dos resíduos.

Quinta, 10: Lisboa a olhar para o boneco

Dedicado à formação na área do teatro de marionetas, o Projecto Funicular leva ao São Luiz Teatro Municipal (Lisboa) uma oficina que dá a conhecer Os Bonecos de Santo Aleixo e ensina as suas “técnicas de manipulação e elocução”, bem como as características das personagens e do repertório. Típicos do Alentejo, os títeres feitos de madeira e cortiça, vestidos com um guarda-roupa próprio e acompanhados por cantigas ao vivo, dão vida a textos de tradição secular e teor religioso e também à chamada literatura de cordel. A formação decorre entre 10 e 13 de Março, das 16h às 19h, é destinada a estudantes e profissionais da área e tem um custo associado de 50€. A inscrição, sujeita a selecção, pode ser feita em projectofunicular@gmail.com ou atarumba@gmail.com.

Sexta, 11: Alijó a caminhar

É o primeiro Festival de Percursos Pedestres na área e tem os passos marcados para 11 a 13 de Março. Organizado pela autarquia de Alijó, celebra uma rede municipal de trilhos que passam pelo vale do Tua e do Douro e dão a calcorrear “mais de 200 quilómetros”. Com inscrições, gratuitas, até 9 de Março (no Posto de Turismo ou no site da câmara), as caminhadas trazem no mapa 20 rotas, acompanhadas por guias, e as vistas pousadas sobre miradouros, castros, igrejas, capelas e espaços verdes. Os percursos-estrela do festival são o Trilho de Favaios-Alijó, o Trilho das Muralhas e o Trilho de Pinhão-Casal de Loivos.