Vozes de Gaia, jornalismo de cidadania para melhor entender o mundo

As inscrições são grátis e estão abertas a todos os residentes no concelho de Vila Nova de Gaia, com 55 ou mais anos

Pensar globalmente, agir localmente. A frase é conhecida e espelha exactamente os propósitos do Vozes de Gaia, um projecto de literacia para os média destinado a todos os residentes do concelho de Vila Nova de Gaia com 55 ou mais anos.

Para melhor entender o que se passa à nossa porta, devemos ser capazes de olhar de forma mais abrangente a realidade do concelho, do país e do mundo. E é aqui que o desafio se torna mais interessante: e porque não conhecer melhor o seu município, as suas forças e fraquezas, as suas potencialidades e fragilidades, e assim contribuir para uma melhor vida em sociedade?

Para isso, é necessário ter as ferramentas de cidadania certas e uma boa dose de informação credível. Porquê? Para podermos entender a informação que consumimos através dos meios de Comunicação Social e das redes sociais, saber quem pode informar-nos melhor e com mais rigor acerca dos problemas e dos sucessos da nossa realidade social, económica, cultural, desportiva, etc.

Durante três meses, os novos “jornalistas” ficarão a saber como fazer notícias para o jornal em papel e online, como fazer fotojornalismo, rádio (notícias e podcasts) e vídeo. Os trabalhos são publicados na edição online do Vozes de Gaia: notícias, entrevistas, reportagens, fotografias, podcasts… A cada três meses, as melhores peças jornalísticas escritas e em fotografia são publicadas numa edição em papel, com o PÚBLICO.

Com o objectivo de estar cada vez mais perto dos cidadãos, além da redacção nos Carvalhos (Rua do Professor José Marques Queirós Júnior, Loja 113), o Vozes de Gaia está presente na Academia Sénior de Gaia e no InKultu – Instituto de Cultura. As sessões podem ainda ser assistidas em directo através de sessões Zoom.

O Vozes de Gaia é um projecto do jornal PÚBLICO, em parceria com a Fundação INATEL e o investimento social da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Para entrar na redacção, basta ter 55 anos ou mais e residir no concelho.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a qualquer instante no website vozesdegaia.publico.pt/inscricao, do email vozesdegaia@publico.pt, ou pelos telefones 226 151 000 e 932 454 723.

Numa altura em que a informação corre mais veloz do que nunca e as redes sociais dominam o nosso quotidiano, ficaremos a saber como distinguir uma notícia falsa de uma verdadeira, recolher informação credível, cruzar fontes de informação.

As sessões são sempre acompanhadas por um jornalista com a cultura do PÚBLICO e teremos regularmente a companhia de convidados das várias áreas: escrita, fotografia, rádio e televisão.

Venha fazer jornalismo, conhecer o mundo.