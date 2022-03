Rúben Dias está lesionado e deve falhar play-off do Mundial 2022

O defesa central, de 25 anos, é um dos indiscutíveis para o seleccionador nacional, Fernando Santos, mas, muito provavelmente, não vai recuperar a tempo de integrar a equipa das “quinas”, que defronta a Turquia no Estádio do Dragão, a 24 de Março.

O defesa do Manchester City Rúben Dias está lesionado e deve desfalcar a selecção portuguesa no play-off para o Mundial 2022, diante da Turquia, a 24 de Março.

“Sim, tem uma lesão. Quatro a seis semanas [de fora], sim. Acontece durante a temporada e outros dos nossos melhores jogadores também estiveram fora alguns meses. É o que é, não vou chorar e temos outros jogadores disponíveis”, disse o técnico espanhol Pep Guardiola, em conferência de imprensa.

Na terça-feira, o habitual titular no eixo da defesa dos campeões ingleses foi substituído ao intervalo do jogo no terreno do Peterborough, para os oitavos-de-final da Taça de Inglaterra, que os citizens venceram por 2-0.

Caso vença a Turquia, Portugal segue para a final do caminho C do play-off, defrontando, no mesmo palco, cinco dias depois, o vencedor do embate entre a Itália, campeã da Europa, e a Macedónia do Norte.