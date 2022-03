Rúben Amorim não acredita em impossíveis

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, reconheceu esta sexta-feira que os objectivos do clube “estão mais difíceis, mas não impossíveis” no campeonato e na Taça de Portugal. Em conferência de imprensa de antevisão do encontro da 25.ª jornada, este sábado (20h30, SPTV1), com o Arouca, em Alvalade, o técnico desvalorizou os resultados dos últimos cinco encontros, aproveitando para lembrar que, da mesma forma, a equipa pode sempre “encaminhar para uma série de vitórias”.

“É só explicar isso aos jogadores, que está tudo em aberto. Se está mais difícil? Não há como escondê-lo. Os jogadores também sentem, mas é possível. E quando é possível, isso é suficiente para as equipas se excederem”, comentou o treinador dos “leões”.

Ainda assim, Amorim admitiu que “a equipa tornou-se mais ansiosa” desde que ficou em desvantagem no campeonato, mas lembrou que isso acontece “talvez por o seu treinador, no banco, ficar mais ansioso”.

O técnico reconheceu que “é o momento mais desafiante” desde que assumiu o comando técnico e que, embora não faça bem “aos adeptos” e “ao clube”, ele próprio tem de “passar por isto” e “os jogadores também”.

“Ganhando ao Arouca, temos uma série de jogos que podemos vencer. Tudo pode acontecer e, como disse, temos a Taça de Portugal. Da mesma forma que o FC Porto ganhou em Alvalade, podemos ganhar no Dragão", apontou.

No entanto, Amorim concordou que “tem existido alguma” falta de qualidade na definição das jogadas do Sporting no último terço e que esse “é um dos aspectos a melhorar”, mas apontou outras falhas à equipa e recusou esconder-se “atrás do azar”, apesar de insistir que o Sporting “não merecia perder com o Sp. Braga” ou “empatar com o Marítimo”.

“No ano passado sofríamos muito mais nos jogos e aguentávamos os resultados. E agora não estamos a aguentar porquê? São coisas que, às vezes, não têm explicação. Na definição está um dos grandes problemas dos resultados que tivemos, assim como defensivamente. Portanto, é olhar para tudo e tentar melhorar nos próximos”, apontou.

O técnico dos “leões” não poderá contar “de certeza” com Pedro Gonçalves, Palhinha e Daniel Bragança para o encontro com os arouquenses, bem como para a visita ao Manchester City, na quarta-feira, e ao Moreirense, a 14 de Março, sendo a disponibilidade dos três jogadores uma “incógnita” para os desafios seguintes.

Os “leões” procuram encurtar a distância de seis pontos para o líder, o FC Porto, objectivo que falharam na ronda anterior, ao empatarem (1-1) na visita ao Marítimo.