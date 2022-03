Nélson Veríssimo explica o ocaso de João Mário

Na antevisão do jogo frente ao Portimonense, o treinador do Benfica detalhou as diferenças entre o médio português e Adel Taarabt, usando-as para justificar a menor relevância de João Mário nas últimas semanas.

João Mário foi um dos reforços mais sonantes do Benfica para 2021/22, mas, com Nélson Veríssimo, tem sido um jogador de importância secundária no plantel “encarnado”. O técnico explicou nesta sexta-feira as diferenças entre o português, preterido nas últimas semanas, e Taarabt, habitual titular nos jogos mais recentes.

“São jogadores com características diferentes. Não nos podemos esquecer que em função do que vão sendo as oportunidades e o rendimento, depois há uma aposta no sentido da continuidade ou não. O João Mário tem muita qualidade na manutenção e gestão da bola, o Adel vê as desmarcações dos colegas e alimenta os movimentos dos jogadores nas dinâmicas ofensivas que temos”, explicou.

E apontou concretamente ao ocaso de João Mário: “O João teve um período com covid-19 em que não pôde treinar e onde as apostas foram caindo sobre outros que foram mostrando rendimento, mas não significa que não estejamos satisfeitos com o que tem sido o rendimento dele, tanto nos treinos como nos jogos”.

Na antevisão do jogo frente ao Portimonense (sábado, 18h, SPTV), o treinador do Benfica disse que os algarvios, que impuseram aos “encarnados” a primeira derrota da temporada, no Estádio da Luz, onde venceram por 1-0, são “um adversário complicado”.

“É um adversário complicado, num campo tradicionalmente difícil. Um adversário com qualidade a atacar, mas também a defender, que não sofre muitos golos e faz boa circulação de bola. Vai ser um jogo difícil para nós, mas temos de estar focados, ter uma entrada forte e mostrar cedo ao que vamos. Temos de nos focar no nosso trabalho e impor o nosso jogo para trazer os três pontos, que são o principal objectivo”, frisou o técnico “encarnado”.

Sobre Roman Yaremchuk e a guerra na Ucrânia, o treinador do Benfica revelou que o avançado tem sido “um exemplo de profissionalismo.

“Temos dado todo o apoio possível nestas circunstâncias. Tem sido um verdadeiro exemplo para todos, pois tem-se entregado de forma bastante intensa, quase que diríamos que não se passa nada. Mas sabemos que é uma situação difícil, é um processo que esperamos que dure o menos tempo possível. Mas ele tem sido um exemplo”, concluiu Veríssimo.

O técnico adiantou ainda que o uruguaio Darwin Nuñez, melhor marcador da I Liga, com 20 golos, esteve ausente do treino desta sexta-feira, devido a uma indisposição, “mas deve estar disponível para o jogo”.