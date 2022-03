Jesualdo Ferreira regressa ao comando técnico do Zamalek

O treinador português Jesualdo Ferreira foi esta sexta-feira confirmado como novo treinador do Zamalek, actual campeão egípcio, regressando ao clube que orientou em 2014 e 2015.

"É um treinador competente que já treinou a equipa e conseguiu o campeonato e a taça", declarou o presidente, Mortada Mansour, citado em comunicado.

O técnico luso assinou por uma temporada e meia e terá “três adjuntos, um analista de performance e um preparador físico”, a que se juntam três elementos que já integram a estrutura.

Com 10 jogos disputados, o actual campeão é terceiro classificado, com 22 pontos, a três do segundo, o Al Ahly (menos um jogo), e a quatro do líder, o Pyramids, estando na fase de grupos da Liga dos Campeões africana. Aos 75 anos, Jesualdo Ferreira substitui o francês Patrice Carteron.

Além do título de campeão no Egipto, Jesualdo Ferreira conquistou o título nacional em Portugal, por três vezes seguidas com o FC Porto, e no Qatar, com o Al Sadd, tendo ainda passagens como treinador por Espanha, Grécia e Brasil.