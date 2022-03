Gil Vicente-Estoril abre 25.ª jornada da Liga sem golos

Empate deixa os minhotos provisoriamente a três pontos do quarto lugar.

O Gil Vicente colocou-se nesta sexta-feira provisoriamente a três pontos do quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar em casa com o Estoril Praia (0-0), na abertura da 25.ª jornada.

Os gilistas, quintos posicionados, somaram o 10.º encontro consecutivo sem perder no campeonato e passam a somar 42 pontos, a três do Sporting de Braga, que visita no domingo o Boavista.

O Estoril Praia voltou a pontuar, após duas derrotas seguidas, e isolou-se provisoriamente no sexto lugar, com 31 pontos.