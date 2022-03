Sexta na TV: Eu Sou, Maxime e um escândalo no atletismo

CINEMA

Tommaso

RTP2, 22h56

Um drama de cariz autobiográfico, assinado por Abel Ferrara. Tommaso (William Dafoe) é um realizador norte-americano a viver em Roma com a mulher e a filha (respectivamente, Cristina Chiriac, a mulher do realizador, e Anna Ferrara, a filha). Ao mesmo tempo que enfrenta as dificuldades de um novo projecto profissional, a nível pessoal sente a conjugalidade a esvair-se: a filha veio substituí-lo na atenção da sua jovem esposa, demasiado cansada para os afectos.

Cabaret Maxime

RTP1, 00h35

Há anos que Bennie gere o Maxime, um cabaré onde desfilam artistas de todo o tipo. Quando os proprietários lhe pedem que torne o espaço mais apelativo, ele fica num dilema. Cabaret Maxime remete para a história da sala lisboeta que foi obrigada a fechar portas em 2011. A realização e o argumento são de Bruno de Almeida. As interpretações, de Ana Padrão, Michael Imperioli, David Proval, John Ventimiglia, Nick Sandow, Mike Starr, Sharon Angela, Arthur J. Nascarella, Celeste Rodrigues, John Frey, Anthony Siciliano, Manuel João Vieira, Jani Zhao e Drena De Niro.

Cães Danados

Hollywood, 2h25

Mr. Orange, Mr. Blonde, Mr. Pink e Mr. Blue são contratados para a estreia na realização de Quentin Tarantino, que é também Mr. Brown. Um elenco admirável, os característicos diálogos afiados e uma história de acção que só podia correr mal são os traços distintivos de Tarantino nesta sua primeira obra como realizador e argumentista. Cães Danados deu um novo nome e estilo à violência filtrada pela câmara e foi aclamado pela crítica, tendo dado origem a um culto que prosseguiu com Pulp Fiction, Kill Bill ou, mais recentemente, com Era Uma Vez Em... Hollywood.

SÉRIES

Eu Sou

RTP2, 22h01

Estreia da segunda temporada. Escrita e realizada por Dominic Savage, Eu Sou é uma trilogia de histórias pessoais no feminino, forjada a partir da ligação emocional a essas histórias das actrizes que lhes dão vida. No episódio de hoje, Suranne Jones é Victoria, uma mulher que, sob o retrato da vida perfeita, está debaixo de uma pressão crescente, que ameaça fazê-la desabar. Na próxima segunda-feira, conheceremos Danielle (Letitia Wright), uma fotógrafa abalada por uma traição à sua confiança; no dia seguinte, é a vez de Maria (Lesley Manville) e do seu despertar, aos 60 anos, para a possibilidade de ser feliz longe da felicidade fingida em que se tornou o seu casamento.

Star Trek Picard

Prime Video, streaming

A segunda temporada de mais uma das muitas declinações do universo Star Trek estreia-se trazendo não só o histórico capitão Jean-Luc Picard de Patrick Stewart, mas também Whoopi Goldberg a regressar ao papel de Guinan, que ocupou em Star Trek: The Next Generation. São dez episódios, a estrear semanalmente.

DOCUMENTÁRIO

Nike’s Big Bet

TVCine Edition, 22h

Em 2019, quando se encontrava nos Mundiais de atletismo, em Doha, o treinador Alberto Salazar foi suspenso, na sequência de uma investigação da Agência Norte-americana Antidopagem, por instigar os seus atletas ao consumo de substâncias dopantes, juntamente com o médico Jeffrey Brown. Salazar era o mentor do projecto Oregon, um grupo de treino de alto nível financiado pela Nike, que, entretanto, foi interrompido pela marca. Este documentário, escrito e dirigido por Paul Kemp, narra o caso que abalou o mundo do desporto. É o primeiro momento do especial Escândalos com Marca, emitido às sextas, a esta hora, até 25 de Março. As próximas são ocupadas pelas três partes de A Maldição da Von Dutch: Uma Marca de Morrer.

INFANTIL

Os Croods: Uma Nova Era (V. Orig.)

TVCine Top, 21h30

Comédia de animação assinada pelo estreante Joel Crawford, que continua a história iniciada em 2013, por Kirk DeMicco e Chris Sanders, em torno de uma divertida família pré-histórica. Reencontramos os Croods em busca de um lugar onde todos possam viver sossegadamente. Acabam por descobrir um sítio paradisíaco, mas depressa se apercebem de que ali vive outra família que se considera mais evoluída do que qualquer outra. Hoje passa a versão original do filme; a portuguesa fica para amanhã, às 11h30.

Madagáscar (V. Orig.)

Fox Movies, 15h10

Alex e os amigos Marty, Melman e Glória viviam no zoo de Central Park... Até serem despachados para África. É o início de uma grande aventura selvagem para ver em maratona: seguem-se Madagáscar 2 (às 16h31) e Madagáscar 3 (17h52).